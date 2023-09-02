Данілов: Україна розробляє свої ракети та дрони. Бити на 1500 км в глибину РФ — тепер не проблема

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна розробляє свої ракети та дрони, які можуть бити на 1500 км у глибину території Росії. Про це він повідомив в ефірі Українського радіо.

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За його словами, з 2020 року в Україні працюють над ракетною програмою та безпілотниками.

"Ураження цілей на території РФ, які віддалені від України навіть на відстань у 1500 км, не є проблемою. Разом з тим, українська армія атакує лише військові об'єкти, а вибухи нафтопереробних заводів чи інших об'єктів — справа рук російських партизанів, яких Україна не контролює", — сказав Данілов.

Він наголосив, що цілі для ударів визначає військове керівництво.

Раніше портал War Zone повідомив, що Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.

24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".

Вдень 31 серпня Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.

Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.

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