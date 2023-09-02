Данілов: Україна розробляє свої ракети та дрони. Бити на 1500 км в глибину РФ — тепер не проблема
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна розробляє свої ракети та дрони, які можуть бити на 1500 км у глибину території Росії. Про це він повідомив в ефірі Українського радіо.
За його словами, з 2020 року в Україні працюють над ракетною програмою та безпілотниками.
"Ураження цілей на території РФ, які віддалені від України навіть на відстань у 1500 км, не є проблемою. Разом з тим, українська армія атакує лише військові об'єкти, а вибухи нафтопереробних заводів чи інших об'єктів — справа рук російських партизанів, яких Україна не контролює", — сказав Данілов.
Він наголосив, що цілі для ударів визначає військове керівництво.
Раніше портал War Zone повідомив, що Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії.
13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" уразили крейсер "Москва": російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.
- 24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".
- Вдень 31 серпня Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.
- Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.
Читайте також: Данілов про удар по "Тріумфу" в Криму: Це наша нова ракета, показала себе бездоганно
Коментарі