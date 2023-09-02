Данилов: Украина разрабатывает свои ракеты и дроны. Бить на 1500 км — теперь не проблема

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина разрабатывает свои ракеты и дроны, которые могут бить на 1500 км в глубину территории России. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио.

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По его словам, с 2020 года в Украине работают над ракетной программой и беспилотниками.

"Поражение целей на территории РФ, которые удалены от Украины даже на расстояние в 1500 км, не является проблемой. Вместе с тем, украинская армия атакует только военные объекты, а взрывы нефтеперерабатывающих заводов или других объектов — дело рук российских партизан, которых Украина не контролирует", — сказал Данилов.

Он отметил, что цели для ударов определяет военное руководство.





Ранее портал War Zone сообщил , что Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России.

Днем 31 августа Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.

Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

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