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Данилов: Украина разрабатывает свои ракеты и дроны. Бить на 1500 км — теперь не проблема

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 06:21
Данилов: Украина разрабатывает свои ракеты и дроны. Бить на 1500 км — теперь не проблема - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина разрабатывает свои ракеты и дроны, которые могут бить на 1500 км в глубину территории России. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио.

По его словам, с 2020 года в Украине работают над ракетной программой и беспилотниками. 

"Поражение целей на территории РФ, которые удалены от Украины даже на расстояние в 1500 км, не является проблемой. Вместе с тем, украинская армия атакует только военные объекты, а взрывы нефтеперерабатывающих заводов или других объектов — дело рук российских партизан, которых Украина не контролирует", — сказал Данилов.

Он отметил, что цели для ударов определяет военное руководство. 

Ранее портал War Zone сообщил, что Украина модернизирует ракеты "Нептун", они смогут поражать цели в Москве и других отдаленных местах России.

СПРАВКА. Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный украинским КБ "Луч". Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.

13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота затонул.
  • 24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
  • Днем 31 августа Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.
  • Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

Читайте также: Данилов об ударе по "Триумфу" в Крыму: Это наша новая ракета, показала себя безупречно

Дмитрий Гриниченко
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войнаракетыбеспилотникиоборонкаАлексей Данилов
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