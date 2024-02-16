Данілов: Українська ракетна програма рухається, це складні речі – треба час і зусилля

Олексій Резніков (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Українська ракетна програма рухається, проте це "технологічно складні речі", які потребують часу та зусиль. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Укрінформу.

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"Ракетна програма рухається. Звичайно, ми б хотіли, щоб це відбулося дуже-дуже швидко, але це технологічно складні речі, які потребують часу та зусиль", – сказав він.

Данілов нагадав про знищення російського крейсера "Москва" навесні 2022 року українськими ракетами "Нептун".

За його словами, ніхто не очікував, що цими ракетами можна досягти такого успіху.

"Це дуже дорого коштує не з погляду грошей, а стосовно розуміння, який у нас військово-промисловий потенціал, які в нас конструктори, які в нас інженери, які зробили ракети, якими можна вражати такі цілі", – зазначив він.

ДОВІДКА Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ "Луч". Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ "Луч". Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" були передані ВМС

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