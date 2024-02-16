Данілов: Українська ракетна програма рухається, це складні речі – треба час і зусилля
Українська ракетна програма рухається, проте це "технологічно складні речі", які потребують часу та зусиль. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Укрінформу.
"Ракетна програма рухається. Звичайно, ми б хотіли, щоб це відбулося дуже-дуже швидко, але це технологічно складні речі, які потребують часу та зусиль", – сказав він.
Данілов нагадав про знищення російського крейсера "Москва" навесні 2022 року українськими ракетами "Нептун".
За його словами, ніхто не очікував, що цими ракетами можна досягти такого успіху.
"Це дуже дорого коштує не з погляду грошей, а стосовно розуміння, який у нас військово-промисловий потенціал, які в нас конструктори, які в нас інженери, які зробили ракети, якими можна вражати такі цілі", – зазначив він.
- 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва". У ніч проти 15 квітня РФ визнала, що флагман російського флоту затонув.
- Наприкінці літа 2023 року The Drive написали, що Україна модернізує ракети "Нептун" – і вони зможуть долетіти до Москви.
- 14 вересня 2023 року пройшла операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун". Який вигляд мали позиції "Тріумфу" у Криму до та після прильотів – супутникові фото.
- Атака була схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.
- 11 січня 2024 року командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що українську протикорабельну ракету "Нептун" було вперше застосовано проти фрегата "Адмірал Ессен".
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