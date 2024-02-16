Данилов: Украинская ракетная программа двигается, это сложные вещи – нужно время и усилия
Украинская ракетная программа продвигается, но это "технологически сложные вещи", требующие времени и усилий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Укринформу.
"Ракетная программа продвигается. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло очень быстро, но это технологически сложные вещи, которые требуют времени и усилий", – сказал он.
Данилов напомнил об уничтожении российского крейсера "Москва" весной 2022 года украинскими ракетами "Нептун".
По его словам, никто не ожидал, что этими ракетами можно добиться такого успеха.
"Это очень дорого стоит не с точки зрения денег, а с точки зрения понимания, какой у нас военно-промышленный потенциал, какие у нас конструкторы, какие у нас инженеры, которые сделали ракеты, которыми можно поражать такие цели", – отметил он.
Ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный украинским КБ "Луч". Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.
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