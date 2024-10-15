Десять головних новин України та світу на 21:00 15 жовтня
- Росія формує батальйон з північнокорейських громадян на базі бурятської бригади – джерело. На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.
- 18 військових з КНДР втекли з позицій на українському кордоні – джерело. 18 військових з Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ. Про це LIGA.net повідомив співбесідник у воєнній розвідці.
- Секретар РНБО розповів, коли Росія може відновити удари по енергетиці. Росія може відновити удари по енергосистемі України з початком осінньо-зимового періоду, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.
- Росія просувається у Торецьку, стираючи цілі райони – оновлена мапа. Російські окупанти продовжують просування у Торецьку, знищуючи місто артилерійським вогнем, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
- З Куп'янська та трьох громад поряд вирішили евакуювати усіх цивільних. Влада Харківщини оголосила обов'язкову евакуацію усього населення з Куп'янська та трьох громад поряд, у Боровій – евакуація родин з дітьми. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
- Кабмін схвалив законопроєкт про відчуження земель під фортифікації. Уряд схвалив проєкт закону, який передбачає внесення змін до низки законодавчих актів, зокрема Земельного кодексу України, що регулюють користування земельними ділянками для будівництва військових споруд в умовах воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
- В Україні стартує експериментальний проєкт з електронного рекрутингу через Дію. Уряд погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо запуску експериментального проєкту з рекрутингу громадян України в електронній формі, повідомив представник уряду у парламенті.
- ЗСУ пояснили, чому Олега Ляшка призначили командиром батальйону. У пресслужбі Сухопутних військ підтвердили, що колишнього депутата Верховної Ради, лідера Радикальної партії Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління 63 окремої механізованої бригади. Військові наголосили, що призначення пов'язане, зокрема, з успіхами Ляшка на службі.
- Генпрокурор Костін: Страти українських полонених — цілеспрямована політика Росії. Генпрокурор Андрій Костін заявив, що у 2024 році зросла кількість страт росіянами українських військовополонених і це не поодинокі інциденти, а цілеспрямована політика Росії.
- ПЗУ Україна несподівано звільнила голову правління. Неофіційно – через наркотики. Страхова компанія ПЗУ Україна, одна з найбільших у країні, звільнила нещодавно призначеного виконувача обов'язків голови правління Мачея Шишко, повідомляється в системі розкриття інформації. Причиною стали наркотики, які знайшли в автомобілі топменеджера під час перетину кордону, стверджують польські медіа.
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