ЗСУ пояснили, чому Олега Ляшка призначили командиром батальйону

Ляшко в 63 ОМБР зарекомендував себе, вивчаючи безпілотники та організовуючи ефективну відсіч штурмам ворога, заявили військові

Олег Ляшко (Фото: Facebook)

У пресслужбі Сухопутних військ підтвердили, що колишнього депутата Верховної Ради, лідера Радикальної партії Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління 63 окремої механізованої бригади. Військові наголосили, що призначення пов'язане зокрема з успіхами Ляшка на службі.

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"Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63 ОМБР ухвалено на підставі клопотання та плану переміщення командира 63 ОМБР", – повідомили в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно з інформацією від 63 ОМБР, лейтенант Ляшко за два роки служби зарекомендував себе таким чином:

→ Він активно вивчав безпілотні системи та їх роль на полі бою, усвідомлюючи їхню важливість.

→ Під час його роботи з безпілотниками було організовано ефективну відсіч значній кількості механізованих штурмів, що призвело до знищення сотень одиниць техніки та живої сили ворога.

→ У вересні батальйон безпілотних систем 63 ОМБР потрапив до 10 найкращих підрозділів ЗСУ за ефективністю ураження ворога з використанням безпілотників.

Виходячи з цих досягнень, командування 63 ОМБР та 11 армійського корпусу вирішило призначити Олега Ляшка командиром батальйону безпілотних систем бригади.