ЗСУ пояснили, чому Олега Ляшка призначили командиром батальйону
Олег Ляшко (Фото: Facebook)

У пресслужбі Сухопутних військ підтвердили, що колишнього депутата Верховної Ради, лідера Радикальної партії Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління 63 окремої механізованої бригади. Військові наголосили, що призначення пов'язане зокрема з успіхами Ляшка на службі.

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"Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63 ОМБР ухвалено на підставі клопотання та плану переміщення командира 63 ОМБР", – повідомили в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно з інформацією від 63 ОМБР, лейтенант Ляшко за два роки служби зарекомендував себе таким чином:

Він активно вивчав безпілотні системи та їх роль на полі бою, усвідомлюючи їхню важливість.

Під час його роботи з безпілотниками було організовано ефективну відсіч значній кількості механізованих штурмів, що призвело до знищення сотень одиниць техніки та живої сили ворога.

У вересні батальйон безпілотних систем 63 ОМБР потрапив до 10 найкращих підрозділів ЗСУ за ефективністю ураження ворога з використанням безпілотників.

Виходячи з цих досягнень, командування 63 ОМБР та 11 армійського корпусу вирішило призначити Олега Ляшка командиром батальйону безпілотних систем бригади.

  • Інформація про призначення Ляшка командиром батальйону однієї з бригад ЗСУ з'явилася 14 жовтня, хоча сам указ про призначення датований 11 числом. Військові у коментарі LIGA.net підтвердили цю інформацію. 
  • Також наприкінці вересня стало відомо про звільнення Івана Винника з посади командира 72 ОМБр.
  • Новим командиром бригади став Олександр Охріменко.
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