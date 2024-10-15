ЗСУ пояснили, чому Олега Ляшка призначили командиром батальйону
У пресслужбі Сухопутних військ підтвердили, що колишнього депутата Верховної Ради, лідера Радикальної партії Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління 63 окремої механізованої бригади. Військові наголосили, що призначення пов'язане зокрема з успіхами Ляшка на службі.
"Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63 ОМБР ухвалено на підставі клопотання та плану переміщення командира 63 ОМБР", – повідомили в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ.
Згідно з інформацією від 63 ОМБР, лейтенант Ляшко за два роки служби зарекомендував себе таким чином:
→ Він активно вивчав безпілотні системи та їх роль на полі бою, усвідомлюючи їхню важливість.
→ Під час його роботи з безпілотниками було організовано ефективну відсіч значній кількості механізованих штурмів, що призвело до знищення сотень одиниць техніки та живої сили ворога.
→ У вересні батальйон безпілотних систем 63 ОМБР потрапив до 10 найкращих підрозділів ЗСУ за ефективністю ураження ворога з використанням безпілотників.
Виходячи з цих досягнень, командування 63 ОМБР та 11 армійського корпусу вирішило призначити Олега Ляшка командиром батальйону безпілотних систем бригади.
- Інформація про призначення Ляшка командиром батальйону однієї з бригад ЗСУ з'явилася 14 жовтня, хоча сам указ про призначення датований 11 числом. Військові у коментарі LIGA.net підтвердили цю інформацію.
- Також наприкінці вересня стало відомо про звільнення Івана Винника з посади командира 72 ОМБр.
- Новим командиром бригади став Олександр Охріменко.