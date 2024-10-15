ВСУ объяснили, почему Олега Ляшко назначили командиром батальона
В пресс-службе Сухопутных войск подтвердили, что бывшего депутата Верховной Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем управления 63-й отдельной механизированной бригады. Военные подчеркнули, что назначение связано, в частности, с успехами Ляшко на службе.
"Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63 ОМБР", – сообщили в 11 армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ.
Согласно информации от 63 ОМБР, лейтенант Ляшко за два года службы зарекомендовал себя следующим образом:
→ Он активно изучал беспилотные системы и их роль в поле боя, осознавая их важность.
→ Во время его работы с беспилотниками был организован эффективный отпор значительному количеству механизированных штурмов, что привело к уничтожению сотен единиц техники и живой силы врага.
→ В сентябре батальон беспилотных систем 63-й ОМБР попал в 10 лучших подразделений ВСУ по эффективности поражения врага с использованием беспилотников.
Исходя из этих достижений, командование 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса решило назначить Олега Ляшко командиром батальона беспилотных систем бригады.
- Информация о назначении Ляшко командиром батальона одной из бригад ВСУ появилась 14 октября, хотя сам указ о назначении датирован 11 числом. Военные в комментарии LIGA.net подтвердили эту информацию.
- Также в конце сентября стало известно об уходе Ивана Винника с должности командира 72-й ОМБр.
- Новым командиром бригады стал Александр Охрименко.