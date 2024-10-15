Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 15 октября
- Россия формирует батальон из северокорейских граждан на базе бурятской бригады – источник. На базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Об этом LIGA.net сообщил источник в военной разведке.
- 18 военных из КНДР сбежали с позиций на украинской границе – источник. 18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник из разведки.
- Секретарь СНБО рассказал, когда Россия может возобновить удары по энергетике. Россия может возобновить удары по энергосистеме Украины с началом осенне-зимнего периода, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.
- Россия продвигается в Торецке, стирая целые районы – обновленная карта. Российские оккупанты продолжают продвижение в Торецке, уничтожая город артиллерийским огнем, сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
- Из Купянска и трех общин рядом решили эвакуировать всех гражданских. Власти Харьковщины объявили обязательную эвакуацию всего населения из Купянска и трех общин рядом, в Боровой – эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
- Кабмин одобрил законопроект об отчуждении земель под фортификации. Правительство одобрило проект закона, предусматривающий внесение изменений в ряд законодательных актов, в частности Земельного кодекса Украины, регулирующих пользование земельными участками для строительства военных сооружений в условиях военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
- В Украине стартует экспериментальный проект по электронному рекрутингу через Дию. Правительство согласовало предложение Министерства цифровой трансформации о запуске экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме, сообщил представитель правительства в парламенте.
- ВСУ объяснили, почему Олега Ляшко назначили командиром батальона. В пресс-службе Сухопутных войск подтвердили, что бывшего депутата Верховной Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем управления 63 отдельной механизированной бригады. Военные подчеркнули, что назначение связано, в частности, с успехами Ляшко на службе.
- Генпрокурор Костин: Казни украинских пленных — целенаправленная политика России. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что в 2024 году возросло количество казней россиянами украинских военнопленных и это не единичные инциденты, а целенаправленная политика России.
- ПЗУ Украина неожиданно уволила главу правления. Неофициально – из-за наркотиков. Страховая компания ПЗУ Украина, одна из крупнейших в стране, уволила недавно назначенного исполняющего обязанности главы правления Мачея Шишко, сообщается в системе раскрытия информации. Причиной стали наркотики, которые нашли в автомобиле топ-менеджера во время пересечения границы, утверждают польские медиа.
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