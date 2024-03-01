Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 1 березня

Безпекова угода з Нідерландами, Канада готова надіслати війська за деяких умов, Україна вперше пройшла зиму на газі власного видобутку та інші новини

Марк Рютте та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

1. Під Авдіївкою Росія має локальні успіхи, тиснуть числом, але темп наступу знизився — ЗСУ. Під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога. Про це повідомив речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net. Він зазначив, що у деяких місцях ворога зупинено, а в інших він має локальні успіхи (детальніше).

2. Премʼєр Нідерландів приїхав до Харкова: підписав із Зеленським безпекову угоду. Президент Володимир Зеленський і прем’єр Нідерландів Марк Рютте провели зустріч у Харкові й підписали угоду про безпекове співробітництво. Угода передбачає співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії. Вона діятиме протягом 10 років з моменту підписання (детальніше).

3. Міністр оборони Канади: Ми готові розмістити в Україні війська за деяких умов. Канада відкрита для відправлення військ до України, але не для участі в бойових діях, заявив міністр оборони країни Білл Блер. Канадські військові могли б допомагати в підготовці українських військовослужбовців і діяти у небойовій ролі проти Росії далеко від фронту, зазначив очільник канадського оборонного відомства (детальніше).

4. Україна вперше пройшла зиму на газі власного видобутку. Чернишов: Ми це зробили. Україна пройшла зиму 2023/2024 завдяки газу власного видобутку. Це сталося вперше в історії країни. Про це заявив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Два роки тому, коли почалася повномасштабна війна, в це теж складно було повірити, додав він (детальніше).

5. У Криму лунають вибухи, РФ заявляє про пуски Storm Shadow, пишуть про прильоти: фото, відео. У тимчасово окупованому Криму вдень 1 березня пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона росіян, повідомили місцеві ресурси. Пропагандисти писали про ракетну небезпеку на півострові та запуск крилатих ракет Storm Shadow. Вибухи лунали в районах Євпаторії, Сак та Севастополя (детальніше).

6. Франція передасть Україні 100 дронів Delair та боєприпаси – міністр оборони країни. Франція замовить для України 100 дронів виробництва компанії Delair, які мають прибути до літа, заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Крім того, Париж замовив 2000 боєприпасів з дистанційним керуванням. Половину спрямують на потреби французької армії, половину – до ЗСУ (детальніше).

7. У Кремлі кажуть, що готові віддати тіла нібито полонених українців з Іл-76. Реакція ГУР. У Кремлі заявили, що готові передати Києву тіла українських військовополонених, які нібито перебували на літаку Іл-76, який 24 січня впав у Бєлгородській області. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net констатував, що робота в цьому напрямі ведеться (детальніше).

8. Євросоюз остаточно припинив морський імпорт нафти – деталі. Болгарія з 1 березня офіційно припинила імпорт і перероблювання сирої російської нафти, повідомило агентство Novinite. З 1 січня країна припинила експорт продуктів перероблювання, отриманих із російської нафти. Залишаються три країни ЄС, які отримують російську нафту. Це Угорщина, Словаччина та Чехія – вони здійснюють імпорт через трубопровід "Дружба", що не підпадає під європейське ембарго (детальніше).

9. Ексвагнерівець Медведєв не отримував підозру, Україна не просила про його екстрадицію – документ. Колишній учасник терористичної Групи Вагнера Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, не отримував підозру від українських правоохоронців, тому норвезьку сторону не просили про його екстрадицію. Про це LIGA.net повідомили в Офісі генерального прокурора (детальніше).

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