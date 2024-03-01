Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 1 марта

Договор с Нидерландами, Канада готова послать войска при некоторых условиях, Украина впервые прошла зиму на газе собственной добычи и другие новости

Марк Рютте и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

1. Под Авдеевкой Россия имеет локальные успехи, давят числом, но темп наступления снизился – ВСУ. Под Авдеевкой ситуация остается динамичной, россияне имеют локальные успехи, но Силам обороны удалось сбавить темп наступления врага. Об этом сообщил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net. Он отметил, что в некоторых местах враг остановлен, а в других он имеет локальные успехи (подробнее).

2. Премьер Нидерландов приехал в Харьков: подписал с Зеленским соглашение о безопасности. Президент Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте провели встречу в Харькове и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение предусматривает сотрудничество в целях дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии. Оно будет действовать в течение 10 лет с момента подписания (подробнее).

3. Министр обороны Канады: Мы готовы разместить в Украине войска при некоторых условиях. Канада открыта для отправки войск в Украину, но не для участия в боевых действиях, заявил министр обороны страны Билл Блэр. Канадские военные могли бы помогать в подготовке украинских военнослужащих и действовать в небоевой роли против России вдали от фронта, отметил глава канадского оборонного ведомства (подробнее).

4. Украина впервые прошла зиму на газе собственной добычи. Чернышов: Мы это сделали. Украина прошла зиму 2023/2024 благодаря газу собственной добычи. Это произошло впервые в истории страны. Об этом заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже сложно было поверить, добавил он (подробнее).

5. В Крыму раздаются взрывы, РФ заявляет о пусках Storm Shadow, пишут о прилетах: фото, видео. Во временно оккупированном Крыму днем 1 марта прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона россиян, сообщили местные ресурсы. Пропагандисты писали о ракетной опасности на полуострове и запуске крылатых ракет Storm Shadow. Взрывы раздавались в районах Евпатории, Сак и Севастополя (подробнее).

6. Франция передаст Украине 100 дронов Delair и боеприпасы – министр обороны страны. Франция закажет для Украины 100 дронов производства компании Delair, которые прибудут к лету, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Кроме того, Париж заказал 2000 боеприпасов с дистанционным управлением. Половину направят на нужды французской армии, половину – в ВСУ (подробнее).

7. В Кремле говорят, что готовы отдать тела якобы пленных украинцев из Ил-76. Реакция ГУР. В Кремле заявили, что готовы передать Киеву тела украинских военнопленных, якобы находившихся на самолете Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net констатировал, что работа в этом направлении ведется (подробнее).

8. Евросоюз окончательно прекратил морской импорт нефти – детали. Болгария с 1 марта официально прекратила импорт и переработку сырой российской нефти, сообщило агентство Novinite. С 1 января страна прекратила экспорт продуктов переработки из российской нефти. Остаются три страны ЕС, получающие российскую нефть. Это Венгрия, Словакия и Чехия – они осуществляют импорт через трубопровод "Дружба", не подпадающий под европейское эмбарго (подробнее).

9. Экс-вагнеровец Медведев не получал подозрения, Украина не просила о его экстрадиции – документ. Сбежавший в Норвегию бывший участник террористической Группы Вагнера Андрей Медведев не получал подозрения от украинских правоохранителей, поэтому норвежскую сторону не просили о его экстрадиции. Об этом LIGA.net сообщили в Офисе генерального прокурора (подробнее).

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