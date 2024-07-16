Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 16 липня
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
  1. Сили оборони уразили РЛС і пускові установки С-300 на окупованій Донеччині – відео. Опівночі 16 червня Сили оборони вдарили по російському комплексу С-300 на тимчасово окупованій частині Донецької області, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За даними розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок окупантів (детальніше).
  2. У Курській області РФ після атаки дрона горить завод низьковольтної апаратури – відео. У ніч проти 16 липня у Курській області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа на заводі низьковольтної апаратури. Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов і оприлюднив фото. Відповідні відео публікують місцеві пабліки (детальніше).
  3. Силам оборони довелося відступити з Урожайного і Кринок – джерело у Генштабі. Силам оборони довелось відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генштабі ЗСУ (детальніше).
  4. Двох прокурорів ОГП викрито на отриманні хабаря в $170 000. Костін відреагував. 15 липня двох прокурорів Офісу генерального прокурора було викрито в одержанні $170 000 неправомірної вигоди, повідомили антикорупційні органи та сам ОГП. За версією слідства, прокурори отримали кошти за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (детальніше).
  5. Рада звільнила від податків імпорт енергообладнання. Верховна Рада ухвалила законопроєкти, які скасували мито та податок на додану вартість на ввезення генераторів, акумуляторів, обладнання для вітро- та сонячної генерації. Їх підтримали 305 та 313 народних депутатів (детальніше).
  6. В Україні посилили відключення світла через аварію на енергооб'єкті. Протягом усього дня у вівторок в Україні будуть одночасно вимикати чотири черги графіків з шести. Це пов'язано з надзвичайною подією на одному з енергооб'єктів, повідомило Укренерго у щоденному зведенні. Енергетики вже працюють над відновленням і поверненням обладнання в роботу (детальніше).
  7. Верховна Рада скасувала переведення годинників з 2025 року. Верховна Рада у вівторок ухвалила закон, що передбачає відмову від переходу на літній час. Цієї осені переведення годинників відбудеться востаннє. Документ встановлює єдиний київський час, що відповідає другому годинному поясу у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2 (детальніше).
  8. Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив на наступні 12 місяців — опитування НБУ. Бізнес очікує сповільнення своєї ділової активності у наступні 12 місяців, свідчать результати опитування Національного банку за другий квартал 2024 року. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 99,5% порівняно зі 103,0% у першому кварталі 2024 року (детальніше).
  9. Чеська група Colt CZ почне виробляти в Україні патрони й штурмові гвинтівки. Чеська компанія Colt CZ почне виробляти в Україні патрони й штурмові гвинтівки, повідомив голова уряду України Денис Шмигаль це на брифінгу в Празі після зустрічі з чеським прем'єром Петром Фіалою. Українська армія вже використовує гвинтівки CZ BREN 2 (детальніше).

Читайте також головні тексти дня:

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Штрафи разом з повісткою. Що після 16 липня зміниться для військовозобов'язaних

ФОПи, військовий облік працівників та штрафи: що варто знати підприємцям

Мета – вихід до Костянтинівки. Як росіяни намагаються захопити Торецьк і що далі

"Мені байдужа Україна". Хто такий Джеймс Венс – другий після Трампа на виборах

Відмова від переведення годинників в Україні – хороша ідея для здоров'я. Але є один нюанс

У світі вчетверо зросла кількість багатіїв: рейтинг країн з найбільшою кількістю мільйонерів

головне за день