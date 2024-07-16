Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 16 липня
- Сили оборони уразили РЛС і пускові установки С-300 на окупованій Донеччині – відео. Опівночі 16 червня Сили оборони вдарили по російському комплексу С-300 на тимчасово окупованій частині Донецької області, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За даними розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок окупантів (детальніше).
- У Курській області РФ після атаки дрона горить завод низьковольтної апаратури – відео. У ніч проти 16 липня у Курській області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа на заводі низьковольтної апаратури. Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов і оприлюднив фото. Відповідні відео публікують місцеві пабліки (детальніше).
- Силам оборони довелося відступити з Урожайного і Кринок – джерело у Генштабі. Силам оборони довелось відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генштабі ЗСУ (детальніше).
- Двох прокурорів ОГП викрито на отриманні хабаря в $170 000. Костін відреагував. 15 липня двох прокурорів Офісу генерального прокурора було викрито в одержанні $170 000 неправомірної вигоди, повідомили антикорупційні органи та сам ОГП. За версією слідства, прокурори отримали кошти за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (детальніше).
- Рада звільнила від податків імпорт енергообладнання. Верховна Рада ухвалила законопроєкти, які скасували мито та податок на додану вартість на ввезення генераторів, акумуляторів, обладнання для вітро- та сонячної генерації. Їх підтримали 305 та 313 народних депутатів (детальніше).
- В Україні посилили відключення світла через аварію на енергооб'єкті. Протягом усього дня у вівторок в Україні будуть одночасно вимикати чотири черги графіків з шести. Це пов'язано з надзвичайною подією на одному з енергооб'єктів, повідомило Укренерго у щоденному зведенні. Енергетики вже працюють над відновленням і поверненням обладнання в роботу (детальніше).
- Верховна Рада скасувала переведення годинників з 2025 року. Верховна Рада у вівторок ухвалила закон, що передбачає відмову від переходу на літній час. Цієї осені переведення годинників відбудеться востаннє. Документ встановлює єдиний київський час, що відповідає другому годинному поясу у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2 (детальніше).
- Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив на наступні 12 місяців — опитування НБУ. Бізнес очікує сповільнення своєї ділової активності у наступні 12 місяців, свідчать результати опитування Національного банку за другий квартал 2024 року. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 99,5% порівняно зі 103,0% у першому кварталі 2024 року (детальніше).
- Чеська група Colt CZ почне виробляти в Україні патрони й штурмові гвинтівки. Чеська компанія Colt CZ почне виробляти в Україні патрони й штурмові гвинтівки, повідомив голова уряду України Денис Шмигаль це на брифінгу в Празі після зустрічі з чеським прем'єром Петром Фіалою. Українська армія вже використовує гвинтівки CZ BREN 2 (детальніше).
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