Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 16 июля
- Силы обороны поразили РЛС и пусковые установки С-300 на оккупированной Донбассе – видео. В полночь 16 июня Силы обороны ударили по российскому комплексу С-300 на временно оккупированной части Донецкой области, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По данным разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок оккупантов (подробнее).
- В Курской области РФ после атаки дрона горит завод низковольтной аппаратуры – видео. В ночь на 16 июля в Курской области России после атаки беспилотника возник пожар на заводе низковольтной аппаратуры. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов и обнародовал фото. Соответствующие видео публикуют местные паблики (подробнее).
- Силам обороны пришлось отступить из Урожайного и Крынок – источник в Генштабе. Силам обороны пришлось отступить из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генштабе ВСУ (подробнее).
- Двое прокуроров ОГП разоблачены на получении взятки в $170 000. Костин отреагировал. 15 июля два прокурора Офиса генерального прокурора были разоблачены в получении $170 000 неправомерной выгоды, сообщили антикоррупционные органы и сам ОГП. По версии следствия, прокуроры получили средства за принятие решения о закрытии уголовного производства (подробнее).
- Совет освободил от налогов импорт энергооборудования. Верховная Рада приняла законопроекты, отменившие пошлину и налог на добавленную стоимость на ввоз генераторов, аккумуляторов, оборудования для ветро- и солнечной генерации. Их поддержали 305 и 313 народных депутатов (подробнее).
- В Украине усилили отключение света из-за аварии на энергообъекте. В течение всего дня во вторник в Украине будут одновременно отключать четыре очереди графиков из шести. Это связано с чрезвычайным событием на одном из энергообъектов, сообщило Укрэнерго в каждодневной сводке. Энергетики уже работают над восстановлением и возвратом оборудования в работу (подробнее).
- Верховная Рада отменила перевод часов с 2025 года. Верховная Рада во вторник приняла закон, предусматривающий отказ от перехода на летнее время. Этой осенью перевод часов состоится в последний раз. Документ устанавливает единое киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2 (подробнее).
- Бизнес ухудшил оценку своих перспектив на следующие 12 месяцев — опрос НБУ. Бизнес ожидает замедления своей деловой активности в следующие 12 месяцев, свидетельствуют результаты опроса Национального банка за второй квартал 2024 года. Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 99,5% по сравнению со 103,0% в первом квартале 2024 года (подробнее).
- Чешская группа Colt CZ начнет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки. Чешская компания Colt CZ начнет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Праге после встречи с чешским премьером Петром Фиалой. Украинская армия уже использует винтовки CZ BREN 2 (подробнее).
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