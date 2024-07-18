Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 18 липня
- Дрони СБУ атакували російську базу на озері Донузлав: наслідки та відео від джерела. Морські та повітряні дрони Служби безпеки України вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки і оборони. У цій операції СБУ співпрацювала із Військово-морськими силами, наголосив співбесідник (детальніше).
- Силам оборони довелося відступити з Урожайного. Силам оборони довелося відступити із селища Урожайне Волноваського району Донецької області, повідомив LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Він зазначив, що в районі Урожайного тактична обстановка склалась таким чином, що "стало неможливо утримувати там позиції нашим захисникам" (детальніше).
- Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про можливість "відкупитися" за корупцію. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс: винятково для корупційних правопорушень ввести штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості (детальніше).
- "Відкуп за корупцію". Арахамія стверджує, що питання угоди зі слідством надійшло від партнерів. Голова керівної фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що можливість угоди зі слідством та штраф для корупціонерів замість покарання – це вимога міжнародних партнерів. Політик впевнений у доопрацюванні до другого читання (детальніше).
- Експолонений стверджує – 17 липня звільнили того, хто співпрацював з Росією. Розвідка слідкує. 17 липня захисник Маріуполя Віктор Лахно (Лелека) заявив, що Україна під час обміну повернула бійця, який нібито співпрацював з російською адміністрацією, причетний до побиттів "азовців" і хотів отримати громадянство Росії. Головне управління розвідки Міноборони заявило, що спецслужби стежать за цією історією (детальніше).
- 5 млн євро на гуманітарну допомогу та відновлення – Україна та Словенія уклали безпекову угоду. Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали безпекову угоду. У 2024 році Словенія зобов’язалася додатково надати 5 млн євро на гуманітарну допомогу та відновлення України, а ще на програму "Зерно з України" та пом’якшення наслідків війни для продовольчої безпеки (детальніше).
- Рада підвищила акцизи на пальне. Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №11256-2 про підвищення ставок акцизного податку на пальне до рівня, встановленого в Євросоюзі.
Підвищення акцизів до показників ЄС буде розтягнуте в часі на п'ять років, починаючи з 1 вересня 2024 року(детальніше).
- Рада дозволила ввести мораторій на виплати за зовнішнім боргом. Верховна Рада ухвалила закон, що дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року. Зараз Україна готується до нової реструктуризації своїх цінних паперів (детальніше).
- Рада декриміналізувала крадіжки на суму до 3028 грн. Верховна Рада декриміналізувала дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. Відповідний законопроєкт підтримали у другому читанні та в цілому 243 депутати (детальніше).
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