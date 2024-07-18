Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 18 июля
Фото: Telegram Верховной Рады
  1. Дроны СБУ атаковали российскую базу на озере Донузлав: последствия и видео от источника. Морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны на озере Донузлав, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны. В этой операции СБУ сотрудничала с Военно-морскими силами, подчеркнул собеседник (подробнее).
  2. Силам обороны пришлось отступить из Урожайного. Силам обороны пришлось отступить из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области, сообщил LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что в районе Урожайного тактическая обстановка сложилась таким образом, что "стало невозможно удерживать там позиции нашим защитникам" (подробнее).
  3. Рада в первом чтении поддержала законопроект о возможности "откупиться" за коррупцию. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340 по соглашению со следствием в делах по коррупционным преступлениям. Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс: исключительно для коррупционных правонарушений ввести штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности (подробнее).
  4. "Откуп за коррупцию". Арахамия утверждает, что вопрос соглашения со следствием поступил от партнеров. Глава правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что возможность соглашения со следствием и штраф для коррупционеров вместо наказания – это требование международных партнеров. Политик уверен в доработке документа ко второму чтению (подробнее).
  5. Экс-пленный утверждает – 17 июля освободили того, кто сотрудничал с РФ. Разведка следит. 17 июля защитник Мариуполя Виктор Лахно (Лелека) заявил, что Украина во время обмена вернула бойца, который якобы сотрудничал с российской администрацией, причастен к избиениям "азовцев" и хотел получить гражданство России. Главное управление разведки Минобороны заявило, что спецслужбы следят за этой историей (подробнее).
  6. 5 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление – Украина и Словения заключили соглашение о безопасности. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о безопасности. В 2024 году Словения обязалась дополнительно предоставить 5 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление Украины, а еще на программу "Зерно из Украины" и смягчение последствий войны для продовольственной безопасности (подробнее).
  7. Рада повысила акцизы на горючее. Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №11256-2 о повышении ставок акцизного налога на топливо до уровня, установленного в Евросоюзе. Повышение акцизов до показателей ЕС будет растянуто на пять лет, начиная с 1 сентября 2024 года (подробнее).
  8. Рада разрешила ввести мораторий на выплаты по внешнему долгу. Верховная Рада приняла закон, дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Сейчас Украина готовится к новой реструктуризации своих ценных бумаг (подробнее).
  9. Рада декриминализировала кражи на сумму до 3028 грн. Верховная Рада декриминализировала мелкое воровство на сумму до 3028 грн. Соответствующий законопроект поддержали во втором чтении и в целом 243 депутата (подробнее).

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