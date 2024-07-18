Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 18 июля
- Дроны СБУ атаковали российскую базу на озере Донузлав: последствия и видео от источника. Морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны на озере Донузлав, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны. В этой операции СБУ сотрудничала с Военно-морскими силами, подчеркнул собеседник (подробнее).
- Силам обороны пришлось отступить из Урожайного. Силам обороны пришлось отступить из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области, сообщил LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что в районе Урожайного тактическая обстановка сложилась таким образом, что "стало невозможно удерживать там позиции нашим защитникам" (подробнее).
- Рада в первом чтении поддержала законопроект о возможности "откупиться" за коррупцию. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340 по соглашению со следствием в делах по коррупционным преступлениям. Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс: исключительно для коррупционных правонарушений ввести штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности (подробнее).
- "Откуп за коррупцию". Арахамия утверждает, что вопрос соглашения со следствием поступил от партнеров. Глава правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что возможность соглашения со следствием и штраф для коррупционеров вместо наказания – это требование международных партнеров. Политик уверен в доработке документа ко второму чтению (подробнее).
- Экс-пленный утверждает – 17 июля освободили того, кто сотрудничал с РФ. Разведка следит. 17 июля защитник Мариуполя Виктор Лахно (Лелека) заявил, что Украина во время обмена вернула бойца, который якобы сотрудничал с российской администрацией, причастен к избиениям "азовцев" и хотел получить гражданство России. Главное управление разведки Минобороны заявило, что спецслужбы следят за этой историей (подробнее).
- 5 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление – Украина и Словения заключили соглашение о безопасности. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о безопасности. В 2024 году Словения обязалась дополнительно предоставить 5 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление Украины, а еще на программу "Зерно из Украины" и смягчение последствий войны для продовольственной безопасности (подробнее).
- Рада повысила акцизы на горючее. Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №11256-2 о повышении ставок акцизного налога на топливо до уровня, установленного в Евросоюзе.
Повышение акцизов до показателей ЕС будет растянуто на пять лет, начиная с 1 сентября 2024 года(подробнее).
- Рада разрешила ввести мораторий на выплаты по внешнему долгу. Верховная Рада приняла закон, дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Сейчас Украина готовится к новой реструктуризации своих ценных бумаг (подробнее).
- Рада декриминализировала кражи на сумму до 3028 грн. Верховная Рада декриминализировала мелкое воровство на сумму до 3028 грн. Соответствующий законопроект поддержали во втором чтении и в целом 243 депутата (подробнее).
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