Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 22 листопада

Зеленський позбавив держнагород зрадників, через удар "Орєшніком" скликається Рада Україна – НАТО та інші новини за 22 листопада

Російська ракетна система ''Кедр'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

1. Росія атакувала "шахедами" житловий мікрорайон у Сумах. Є загиблі та поранені – фото. Під ранок 22 листопада у Сумах пролунали вибухи. Тимчасовий виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар повідомив про двох загиблих.

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2. Депутат, який підірвав гранати на засіданні сільради на Закарпатті, отримав довічне. У Закарпатській області до довічного ув’язнення засудили депутата Сергія Батрина, який підірвав три гранати під час засідання сесії сільської ради. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

3. Україна заочно заарештувала мільярдера Боголюбова. Печерський районний суд міста Києва 19 листопада заочно обрав запобіжний захід мільярдеру Геннадію Боголюбову у вигляді тримання під вартою. Текст рішення опублікувала Українська правда.

4. Ані Лорак, Повалій, Медведчук та інші. Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників: список. Президент Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 осіб – колишніх нардепів, міністрів, політиків та інших. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

5. РФ в обмін на військову допомогу передає Північній Кореї мільйони барелів нафти – BBC. За даними аналітичного центру Open Source Centre, з березня 2024 року Росія надала Північній Кореї понад мільйон барелів нафти. Це стало частиною домовленості між Москвою та Пхеньяном, за якою Північна Корея постачає Росії зброю та військових для війни проти України. Ці постачання грубо порушують санкції ООН, які забороняють продаж нафти КНДР, за винятком обмежених обсягів, пише ВВС.

6. Засідання Ради скасували через ймовірний удар. В ОП заявили, що працюють без змін. Засідання Верховної Ради України, яке мало відбутися 22 листопада, скасували через ймовірну загрозу удару по урядовому кварталу, повідомляє Суспільне із посиланням на заяви двох депутатів. Водночас Офіс президента працює без змін.

7. Через російський удар "Орєшніком" скликається Рада Україна – НАТО – AFP. Представники країн НАТО та України зустрінуться у Брюсселі наступного вівторка, 26 листопада, щоб обговорити ракетний удар по Дніпру новою російською ракетою "Орєшнік". Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP із посиланням на неназваних дипломатів.

8. Росіяни могли вдарити по Дніпру із системи "Кедр", ракета летіла 15 хвилин – нові деталі ГУР. Під час удару по Дніпру 21 листопада росіяни застосували балістичну ракету, ймовірно, зі складу мобільного комплексу "Кедр", повідомило Головне управління розвідки.

9. Умєров шукає системи ППО, здатні захистити від нових російських ракет. Міністр оборони Рустем Умєров домовляється із західними країнами про нові системи протиповітряної оборони, які захистять Україну від нових російських ракет. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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