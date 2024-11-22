Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 22 ноября

Зеленский лишил госнаград предателей, из-за удара "Орешником" созывается Совет Украина – НАТО и другие новости за 22 ноября

Российская ракетная система ''Кедр'' (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

1. Россия атаковала "шахедами" жилой микрорайон в Сумах. Есть погибшие и раненые – фото. Под утро 22 ноября в Сумах раздались взрывы. Временный исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил о двух погибших.

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2. Депутат, взорвавший гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье, получил пожизненное. В Закарпатской области к пожизненному заключению приговорили депутата Сергея Батрина, который взорвал три гранаты во время заседания сессии сельского совета. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

3. Украина заочно арестовала миллиардера Боголюбова. Печерский районный суд города Киева 19 ноября заочно избрал меру пресечения миллиардеру Геннадию Боголюбову в виде содержания под стражей. Текст решения обнародовала Украинская правда.

4. Ани Лорак, Повалий, Медведчук и другие. Зеленский лишил госнаград 34 предателей: список. Президент Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человек – бывших нардепов, министров, политиков и других. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

5. РФ в обмен на военную помощь передает Северной Корее миллионы баррелей нефти – BBC. По данным аналитического центра Open Source Centre, с марта 2024 года Россия предоставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти. Это стало частью договоренности между Москвой и Пхеньяном, согласно которой Северная Корея поставляет России оружие и военных для войны против Украины. Эти поставки грубо нарушают санкции ООН, запрещающие продажу нефти КНДР, за исключением ограниченных объемов, пишет BBC.

6. Заседание Рады было отменено из-за предполагаемого удара. В ОП заявили, что работают без изменений. Заседание Верховной Рады Украины, которое должно было состояться 22 ноября, отменили из-за вероятной угрозы удара по правительственному кварталу, сообщает Суспильне со ссылкой на заявления двух депутатов. В то же время Офис президента работает без изменений.

7. Через российский удар "Орешником" созывается Совет Украина – НАТО – AFP. Представители стран НАТО и Украины встретятся в Брюсселе в следующий вторник, 26 ноября, чтобы обсудить ракетный удар по Днепру новой российской ракетой "Орешник". Об этом сообщает французское информационное агентство AFP со ссылкой на неназванных дипломатов.

8. Россияне могли ударить по Днепру из системы "Кедр", ракета летела 15 минут – новые детали ГУР. Для удара по Днепру 21 ноября россияне применили баллистическую ракету, вероятно, из состава мобильного комплекса "Кедр", сообщило Главное управление разведки.

9. Умеров ищет системы ПВО, способные оградить от новых российских ракет. Министр обороны Рустем Умеров договаривается с западными странами о новых системах противовоздушной обороны, которые оградят Украину от новых российских ракет. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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