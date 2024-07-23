Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 23 липня

Верховна Рада (Ілюстративне фото: Depositphotos)

1.Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію. Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк (детальніше).

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2. "Аномальна зона". ЗСУ збили бойовий літак Росії на найгарячішому напрямку фронту – відео. Українські захисники зі 110-ї бригади уразили ще один російський літак Су-25 на Покровському напрямку. Про це бригада повідомила у Facebook (детальніше).

3. Сили оборони вдарили по останньому залізничному поромі Росії в Азовському морі. 23 липня Сили оборони пошкодили залізничний пором "Славянин" у порту "Кавказ". Він знаходиться у Краснодарському краї Росії на березі Азовського моря. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (детальніше).

4. Для тих, хто вчасно оновив дані, з'явилася спеціальна позначка у Резерв+ – Міноборони. Для тих, хто вчасно оновив військово-облікові дані у застосунку "Резерв+", з'явилася спеціальна позначка про це. Про нововведення у коментарі LIGA.net повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко (детальніше).

5. Рада відклала розгляд заборони УПЦ МП, депутати у відповідь заблокували трибуну – фото. 23 липня низка народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради через відмову розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП, повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Проти цього проголосували зокрема "слуги", розповів у коментарі LIGA.net колега Железняка Ярослав Юрчишин (детальніше).

6. Закриття частини метро обійшлося Києву в 138 млн грн збитків: підозрюються двоє посадовців. Посадовцям Київського метрополітену 23 липня повідомили про підозру у службовій недбалості за підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Внаслідок цього з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків на понад 138,5 млн грн. Про це повідомив Офіс генерального прокурора (детальніше).

7. Кулеба записав відео "з далекого Китаю". Це перший двосторонній візит глави МЗС за 12 років. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше приїхав до Китаю за час великої війни та загалом із 2012 року. Серед іншого він обговорить з очільником МЗС країни "шляхи до справедливого миру". Про це він повідомив у Instagram (детальніше).

8. Новий ультиматум. Угорщина блокуватиме 6,5 млрд євро на зброю від ЄС, поки Лукойл під санкціями. Угорщина надалі блокуватиме фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро у рамках Європейського фонду миру, поки Київ знову не дозволить Лукойлу транспортувати нафту. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв’ю ATV Hírado (детальніше).

9. Офіс генпрокурора пояснив зрив продажу яхти Медведчука: АРМА допустило зволікання. Яхта Royal Romance колишнього народного депутата, співзасновника політичної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука перебуває під безстроковим арештом. Причина зриву з продажем арештованого активу полягає у зволіканні з боку Агентства з розшуку і менеджменту активів, заявив Офіс генерального прокурора (детальніше).

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