Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 23 июля

Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию, ВСУ сбили боевой самолет России на самом горячем направлении фронта

Верховная Рада (Иллюстративное фото: Depositphotos)

1. Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк (подробнее).

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2. "Аномальная зона". ВСУ сбили боевой самолет России на самом горячем направлении фронта – видео. Украинские защитники из 110 бригады поразили еще один российский самолет Су-25 на Покровском направлении. Об этом бригада сообщила в Facebook (подробнее).

3. Силы обороны ударили по последнему железнодорожному парому России в Азовском море. 23 июля Силы обороны повредили железнодорожный паром "Славянин" в порту "Кавказ". Он находится в Краснодарском крае России на берегу Азовского моря. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (подробнее).

4. Для тех, кто своевременно обновил данные, появилась специальная отметка в Резерв+ – Минобороны. Для тех, кто вовремя обновил военно-учетные данные в приложении "Резерв+", появилась специальная отметка. О нововведениях в комментарии LIGA.net сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко (подробнее).

5. Рада отложила рассмотрение запрета УПЦ МП, депутаты в ответ заблокировали трибуну – фото. 23 июля ряд народных депутатов заблокировал трибуну Верховной Рады из-за отказа рассмотреть законопроект о запрете УПЦ МП, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Против этого проголосовали в частности "слуги", рассказал в комментарии LIGA.net коллега Железняка Ярослав Юрчишин (подробнее).

6. Закрытие части метро обошлось Киеву в 138 млн грн убытков: подозреваются два чиновника. Чиновникам Киевского метрополитена 23 июля сообщили о подозрении в служебной халатности за подтопление тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". В результате с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб более чем на 138,5 млн грн. Об этом сообщил Офис генерального прокурора (подробнее).

7. Кулеба записал видео "из далекого Китая". Это первый двусторонний визит главы МИД за 12 лет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые приехал в Китай за время Великой войны и в целом с 2012 года. Среди прочего он обсудит с главой МИД страны "пути к справедливому миру". Об этом он сообщил в Instagram (подробнее).

8. Новый ультиматум. Венгрия будет блокировать 6,5 млрд евро на оружие от ЕС, пока Лукойл под санкциями. Венгрия будет в дальнейшем блокировать финансирование военной помощи Украине на 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, пока Киев снова не позволит Лукойлу транспортировать нефть. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ATV Hírado (подробнее).

9. Офис генпрокурора объяснил срыв продажи яхты Медведчука: АРМА допустило промедление. Яхта Royal Romance бывшего народного депутата, соучредителя политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука находится под бессрочным арестом. Причина срыва с продажей арестованного актива заключается в промедлении со стороны Агентства по розыску и менеджменту активов, заявил Офис генерального прокурора (подробнее).

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