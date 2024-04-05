Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 5 квітня

Удари ГУР, СБУ та ЗСУ по російських аеродромах, окупанти атакували ракетами Запоріжжя та інші новини

Ту-95МС (Ілюстративний скриншот)

1. ГУР та ЗСУ вдарили по російських аеродромах: знищено Су-25, пошкоджено Ту-95МС – джерело. Головне управління розвідки та ЗСУ вдарили по трьох військових аеродромах на території РФ у ніч проти 5 квітня, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони. Унаслідок дронової атаки принаймні три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2" могли отримати серйозні пошкодження. У Єйську щонайменше "повністю згоріли" два штурмовики Су-25 (детальніше).

2. На аеродромі "Морозовськ" знищено шість літаків окупантів, ще вісім – пошкоджено. На російському аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області унаслідок нічної атаки дронів знищено щонайменше шість літаків окупантів. Співрозмовник LIGA.net у силових структурах повідомив, що це результат роботи Служби безпеки України та Сил оборони (детальніше).

3. Запоріжжя. Росіяни вдарили ракетами двічі: троє загиблих, 20 поранених – відео. Російські загарбники здійснили масований ракетний удар по Запоріжжю. По обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Унаслідок ударів загинуло троє людей, 20 отримали поранення, серед них щонайменше одна дитина (детальніше).

4. Мобілізація. Рада розглядатиме новий законопроєкт наступного тижня – нардеп. Новий мобілізаційний законопроєкт розглядатиметься на наступних пленарних засіданнях Верховної Ради, які відбудуться 10-12 квітня, повідомили джерела LIGA.net у парламенті. Мобілізаційний законопроєкт голосуватиметься у другому читанні, але статус документа помічений як "не готовий" (детальніше).

5. Мобілізація. ТЦК почнуть викликати 25-річних для оновлення даних та медогляду — Генштаб. Територіальні центри комплектування (військкомати) почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Військові заявляють, що 25-річні підлягають зняттю з обліку призовників та постановці на військовий облік військовозобов'язаних (детальніше).

6. Шмигаль: Вже не потрібно 500 000 людей, мобілізація буде більш м'якою. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мобілізація буде "більш м'якою", оскільки вже немає потреби у мобілізації 500 000 людей. Прем'єр заявив, що він та глава держави контролюють ситуацію: було змінено головкома ЗСУ, той провів аудит Сил оборони, почались ротації на лінії фронту – вперше за роки повномасштабної війни (детальніше).

7. ЗСУ: Росіяни почали у 90 разів більше вдаватися до хімічних атак на фронті. Впродовж березня російські окупаційні війська майже 400 разів застосували проти українських військових боєприпаси з хімічними речовинами. Відповідним звітом з LIGA.net поділилося командування підтримки ЗСУ. За даними військових, для цього росіяни переважно користуються безпілотниками зі скидом К-51 та РГ-ВО (детальніше).

8. Україна відновила перевезення контейнерів Чорним морем. Україна відновила контейнерні перевезення Чорним морем. В один із портів Великої Одеси вперше з початку повномасштабної війни зайшов контейнеровоз, повідомила Думська. Першопрохідцем став T Mare під прапором Панами. Він уже вирушив у зворотний бік до Констанци. Поки що це не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер, що здійснює чартерні рейси між Констанцою і портами Великої Одеси, зазначає видання (детальніше).

9. Колишній нардеп Онищенко отримав заочний вирок у "газовій справі" НАБУ – 15 років. Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 5 квітня, оголосив заочний вирок колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенку у так званій газовій справі НАБУ. Він отримав 15 років позбавлення волі (детальніше).

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