Мобілізація. Рада розглядатиме новий законопроєкт наступного тижня – нардеп

Поки що у документа статус "не готовий"

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Новий мобілізаційний законопроєкт розглядатиметься на наступних пленарних засіданнях Верховної Ради, які відбудуться 10-12 квітня. Про це у коментарі LIGA.net повідомила народна обраниця від Голосу Юлія Клименко.

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Співрозмовник LIGA.net у цій же фракції надав порядок денний наступних засідань парламенту, складений станом на 18:30 3 квітня.

За ним, мобілізаційний законопроєкт голосуватиметься у другому читанні, але статус документа помічений як "не готовий". Це пов'язано з відсутністю висновку профільного комітету, зауважень Головного юридичного управління Ради та порівняльної таблиці.

Нардеп від Слуги народу, член комітету Ігор Копитін також повідомив LIGA.net, що наступного тижня планується початок розгляду проєкту про мобілізацію.

Водночас, зазначив він, профільний комітет ще не завершив розгляд правок, а також не проголосована остаточна порівняльна таблиця.

"Законопроєкт має пройти всі законні погоджувальні процедури. Тож допоки запланований розгляд – це "видавати бажане за дійсне", — підсумував він.

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Станом на 29 березня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію.

2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.

Також було підписано закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.

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