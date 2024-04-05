Мобилизация. Рада будет рассматривать новый законопроект на следующей неделе – нардеп

Пока у документа статус "не готов"

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Новый мобилизационный законопроект будет рассматриваться на следующих пленарных заседаниях Верховной Рады, которые пройдут 10-12 апреля. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила народная избранница от Голоса Юлия Клименко.

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Собеседник LIGA.net в этой же фракции предоставил повестку дня следующих заседаний парламента, составленную по состоянию на 18:30 3 апреля.

По нему, мобилизационный законопроект будет голосоваться во втором чтении, но статус документа помечен как "не готов". Это связано с отсутствием заключения профильного комитета, замечаний Главного юридического управления Рады и сравнительной таблицы.

Нардеп от Слуги народа, член комитета Игорь Копытин также сообщил LIGA.net, что на следующей неделе планируется начало рассмотрения проекта о мобилизации.

В то же время, отметил он, профильный комитет еще не завершил рассмотрение поправок, а также не проголосована окончательная сравнительная таблица.

"Законопроект должен пройти все законные согласительные процедуры. Поэтому, пока запланированное рассмотрение - это "выдавать желаемое за действительное", – подытожил он.

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По состоянию на 29 марта комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.

2 апреля Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторный медицинский осмотр.

Также был подписан закон о создании электронного реестра военнообязанных.

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