Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 5 апреля

Ту-95МС (Иллюстративный скриншот)

1. ГУР и ВСУ ударили по российским аэродромам: уничтожены Су-25, повреждены Ту-95МС – источник. Главное управление разведки и ВСУ ударили по трем военным аэродромам на территории РФ в ночь на 5 апреля, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны. В результате дроновой атаки по крайней мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" могли получить серьезные повреждения. В Ейске по меньшей мере "полностью сгорели" два штурмовика Су-25 (подробнее).

2. На аэродроме "Морозовск" уничтожены шесть самолетов оккупантов, еще восемь повреждены. На российском аэродроме "Морозовск" в Ростовской области в результате ночной атаки дронов уничтожены по меньшей мере шесть самолетов оккупантов. Собеседник LIGA.net в силовых структурах сообщил, что это результат работы Службы безопасности Украины и Сил обороны (подробнее).

3. Запорожье. Россияне ударили ракетами дважды: трое погибших, 20 раненых – видео. Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. После обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами. В результате ударов погибли три человека, 20 получили ранения, среди них по меньшей мере один ребенок (подробнее).

4. Мобилизация. Совет будет рассматривать новый законопроект на следующей неделе – нардеп. Новый мобилизационный законопроект будет рассматриваться на следующих пленарных заседаниях Верховной Рады, которые пройдут 10-12 апреля, сообщили источники LIGA.net в парламенте. Мобилизационный законопроект будет голосоваться во втором чтении, но статус документа помечен как "не готов" (подробнее).

5. Мобилизация. ТЦК начнут вызывать 25-летних для обновления данных и медосмотра – Генштаб. Территориальные центры комплектования (военнослужащие) начнут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Военные заявляют, что 25-летние подлежат снятию с учета призывников и постановке на военный учет военнообязанных (подробнее).

6. Шмыгаль: Уже не нужно 500 000 человек, мобилизация будет более мягкой. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация будет "мягче", поскольку уже нет нужды в мобилизации 500 000 человек. Премьер заявил, что он и глава государства контролируют ситуацию: был изменен главком ВСУ, тот провел аудит Сил обороны, начались ротации на линии фронта – впервые за годы полномасштабной войны (подробнее).

7. ВСУ: Россияне начали в 90 раз больше прибегать к химическим атакам на фронте. В течение марта российские оккупационные войска почти 400 раз применили против украинских военных боеприпасы с химическими веществами. Соответствующим отчетом с LIGA.net поделилось командование поддержки ВСУ. По данным военных, для этого россияне преимущественно пользуются беспилотниками со сбросом К-51 и РГ-ВО (подробнее).

8. Украина возобновила перевозку контейнеров по Черному морю. Украина возобновила контейнерные перевозки по Черному морю. В один из портов Большой Одессы впервые с начала полномасштабной войны зашел контейнеровоз, сообщила Думская. Первопроходцем стал T Mare под флагом Панамы. Он уже отправился в обратный путь к Констанце. Пока это не полноценное специализированное судно, а так называемый фидер, осуществляющий чартерные рейсы между Констанцой и портами Большой Одессы, отмечает издание (подробнее).

9. Бывший нардеп Онищенко получил заочный приговор по "газовому делу" НАБУ – 15 лет. Высший антикоррупционный суд в пятницу, 5 апреля, объявил заочный приговор бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко по так называемому газовому делу НАБУ. Он получил 15 лет лишения свободы (подробнее).

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