Дев'ять головних новин України та світу на 22:00 29 липня
- США оголосили нові пакети військової допомоги Україні: до $200 млн та на $1,5 млрд. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України обсягом до $200 млн, відповідний указ президента США Джо Байдена з'явився на сайті його адміністрації. Незабаром Пентагон оголосив про ще один пакет допомоги на $1,5 млрд. Пакети надаватимуться за двома різними програмами (детальніше).
- Україна завдала ударів по електропідстанціях росіян під Курськом – Генштаб. Сили оборони завдали чергового удару по важливих об’єктах окупантів на території РФ, зокрема уражено електропідстанції у Курській області, повідомив Генштаб ЗСУ. Як результат — фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області, зазначили військові (детальніше).
- Оленівка. СБУ повідомила про підозру екскерівникам, які можуть бути причетні до загибелі полонених. Служба безпеки України повідомила про підозру ексочільникам Оленівської колонії, які можуть бути причетні до загибелі полонених українських захисників. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили двом окупантам про підозру за статтями про жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою (детальніше).
- Знищення вагнерівців у Малі. У розвідці запевнили – продовження буде. Головне управління розвідки Міністерства оборони анонсувало продовження дій проти росіян з терористичної організації "Група Вагнера" в Африці, повідомив представник відомства Андрій Юсов. Він зауважив, що наразі розголошувати деталі не може, однак запевнив — продовження буде (детальніше).
- У ДШВ відреагували на скандал зі "зняттям" комбрига. Кажуть – йдеться про підвищення. Командування Десантно-штурмових військ відреагувало на заклик командирів батальйонів та дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади залишити на посаді комбрига Еміля Ішкулова, який виступив проти одного із бойових завдань, і тому його нібито вирішили "зняти". У ДШВ заявили, що Ішкулова насправді планують підвищити (детальніше).
- Розвідка атакувала Центробанк РФ. В установі скаржаться: інтенсивність кіберудару зростає – джерело. 29 липня головний російський банк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України, став ціллю хакерів ГУР, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDoS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах (детальніше).
- Дубінський міг купувати майно в Іспанії за кошти росіян – ДБР. Державне бюро розслідувань вивчає обставини набуття народним депутатом Олександром Дубінським і членами його сім'ї нерухомості за кордоном, зокрема на території Іспанії. Правоохоронці не виключають причетність російського сліду. Про це ДБР розповіло у відповідь на запит LIGA.net (детальніше).
- "Є негативний вплив". Мінагрополітики прогнозує зниження урожайності через спеку в липні. Міністерство аграрної політики прогнозує суттєве зниження урожайності пізніх культур через аномальну спеку в липні, повідомив в.о. міністра Тарас Висоцький. За попередніми оцінками, урожайність пізніх культур впаде через спеку на 15% (детальніше).
- Міненерго: Україна не блокує транзит всієї російської нафти, тільки лукойлівської. Україна не блокує транзит всієї російської нафти в Угорщину і Словаччину. Санкції стосуються лише однією компанії – Лукойлу, сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук (детальніше).
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