Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 29 июля
- США объявили новые пакеты военной помощи Украине: до $200 млн и на $1,5 млрд. Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины в объеме до $200 млн, соответствующий указ президента США Джо Байдена появился на сайте его администрации. Вскоре Пентагон объявил о еще одном пакете помощи на $1,5 млрд. Пакеты будут предоставляться по двум разным программам (подробнее).
- Украина нанесла удары по электроподстанциям россиян под Курском – Генштаб. Силы обороны нанесли очередной удар по важным объектам оккупантов на территории РФ, в том числе поражены электроподстанции в Курской области, сообщил Генштаб ВСУ. Как результат — фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области, отметили военные (подробнее).
- Еленовка. СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям, которые могут быть причастны к гибели пленных. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-начальникам Еленовской колонии, которые могут быть причастны к гибели пленных украинских защитников. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили двум оккупантам о подозрении по статьям о жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой (подробнее).
- Уничтожение вагнеровцев в Мали. В разведке заверили – продолжение будет. Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против россиян из террористической организации "Группа Вагнера" в Африке, сообщил представитель ведомства Андрей Юсов. Он отметил, что пока разглашать детали не может, однако заверил — продолжение будет (подробнее).
- В ДШВ отреагировали на скандал со "снятием" комбрига. Говорят – речь идет о повышении. Командование Десантно-штурмовых войск отреагировало на призыв командиров батальонов и дивизионов 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады оставить на должности комбрига Эмиля Ишкулова, который выступил против одной из боевых задач, и поэтому его якобы решили "снять". В ДШВ заявили, что Ишкулова на самом деле планируют повысить (подробнее).
- Разведка атаковала Центробанк РФ. В учреждении жалуются: интенсивность киберудара растет – источник. 29 июля главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию России против Украины, стал целью хакеров ГУР, которые уже почти неделю совершают самую масштабную DDoS-атаку против российской интернет-инфраструктуры. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах (подробнее).
- Дубинский мог покупать имущество в Испании за средства россиян – ГБР. Государственное бюро расследований изучает обстоятельства обретения народным депутатом Александром Дубинским и членами его семьи недвижимости за рубежом, в том числе на территории Испании. Правоохранители не исключают причастности российского следа. Об этом ГБР рассказало в ответ на запрос LIGA.net (подробнее).
- "Есть негативное влияние". Минагрополитики прогнозирует снижение урожайности из-за жары в июле. Министерство аграрной политики прогнозирует существенное снижение урожайности поздних культур из-за аномальной жары в июле, сообщил и.о. министра Тарас Высоцкий. По предварительным оценкам, урожайность поздних культур упадет из-за жары на 15% (подробнее).
- Минэнерго: Украина не блокирует транзит всей российской нефти, только лукойловской. Украина не блокирует транзит всей российской нефти в Венгрию и Словакию. Санкции касаются только одной компании – Лукойла, сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук (подробнее).
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