До Дня ЗСУ кіберкорпус розвідки атакував провідну логістичну компанію Росії – джерело

Компанія "Елтранс+", яка зазнала кібератаки, займається доставленням до Росії підсанкційних товарів

Авто (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

До Дня Збройних Сил України кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакував провідну логістичну компанію Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

У ніч проти 6 грудня розвідка спільно BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній "Елтранс+".

За словами співрозмовника, внаслідок атаки деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, видалено понад 1000 користувачів компанії, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних.

Також було уражено систему контролю доступу, відеонагляду, зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання, знищено декларації по всім вантажам, а також здійснено "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ.

Відомо, що "Елтранс+" входить до десяти найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами компанії користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні та мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.

Зокрема, "Елтранс+" займається доставленням підсанкційних товарів, а також різних електронних компонентів з Китаю, які використовуються російським військово-промисловим комплексом.

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Скриншот: джерело LIGA.net

Фахівці ГУР регулярно здійснюють кібератаки проти РФ. Зокрема, 25 вересня вони паралізували роботу російської платіжної системи та провайдера "ТрансТелеКом".

У жовтні ГУР здійснило кібератаку проти одного з найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком".