Ко Дню ВСУ киберкорпус разведки атаковал ведущую логистическую компанию России – источник

Компания "Элтранс+", которая подверглась кибератаке, занимается доставкой в Россию подсанкционных товаров

Авто (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Ко Дню Вооруженных Сил Украины киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковал ведущую логистическую компанию России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.

В ночь на 6 декабря разведка совместно BO Team нанесли киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре группы компаний "Элтранс+".

По словам собеседника, в результате атаки деактивировано более 700 компьютеров и серверов, удалено более 1000 пользователей компании, уничтожено или зашифровано 165 терабайт критически важных данных.

Также была поражена система контроля доступа, видеонаблюдения, хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование, уничтожены декларации по всем грузам, а также осуществлен "дефейс" всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ.

Известно, что "Элтранс+" входит в десятку крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России. Услугами компании пользуются более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Компания осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные и мультимодальные), складское хранение, перевозку сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.

В частности, "Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных компонентов из Китая, которые используются российским военно-промышленным комплексом.

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Специалисты ГУР регулярно совершают кибератаки против РФ. В частности, 25 сентября они парализовали работу российской платежной системы и провайдера "ТрансТелеКом".

В октябре ГУР осуществило кибератаку против одного из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком".