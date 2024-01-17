Дуда про вступ України до НАТО: Потрібне запрошення, щоб розпочати обговорення, поки йде війна

Дуда заявив, що Україна має прагнути повноправного членства в Альянсі, але це неможливо під час війни

Анджей Дуда (Фото: EPA/MARCIN OBARA)

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за повноправний вступ України до НАТО. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Давосі.

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За його словами, вступ України до Альянсу під час війни неможливий.

Водночас він зазначив, що Київ має отримати запрошення до НАТО, яке розпочало б процес обговорення цього питання в парламентах країн-членів Альянсу.

"Цей процес може тривати, це надзвичайно важливо для морального духу захисників України", — сказав Дуда.

Польський лідер заявив, що присутність України в НАТО важлива для сили всього Альянсу та безпеки Польщі.

11 липня 2023 року було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези.

Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

Коментуючи підсумки саміту, колишній британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що, окрім росіян, найбільший ворог українців – втома світу від України.

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