Дуда о вступлении Украины в НАТО: Нужно приглашение, чтобы начать обсуждение, пока война

Дуда заявил, что Украина должна стремиться к полноправному членству в Альянсе, но это невозможно во время войны

Анджей Дуда (Фото: EPA/MARCIN OBARA)

Президент Польши Анджей Дуда выступил за полноправное вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Давосе.

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По его словам, вступление Украины в Альянс во время войны невозможно.

Одновременно он отметил, что Киев должен получить приглашение в НАТО, которое начало бы процесс обсуждение этого вопроса в парламентах стран-членов Альянса.

"Этот процесс может продолжаться, это чрезвычайно важно для морального духа защитников Украины", — сказал Дуда.

Польский лидер заявил, что присутствие Украины в НАТО важно для силы всего Альянса и безопасности Польши.

11 июля 2023 года было опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы.

Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.

Комментируя итоги саммита, бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что кроме россиян, наибольший враг украинцев – усталость мира от Украины.

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