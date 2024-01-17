Дуда о вступлении Украины в НАТО: Нужно приглашение, чтобы начать обсуждение, пока война
Анджей Дуда (Фото: EPA/MARCIN OBARA)

Президент Польши Анджей Дуда выступил за полноправное вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Давосе.

По его словам, вступление Украины в Альянс во время войны невозможно.

Одновременно он отметил, что Киев должен получить приглашение в НАТО, которое начало бы процесс обсуждение этого вопроса в парламентах стран-членов Альянса. 

"Этот процесс может продолжаться, это чрезвычайно важно для морального духа защитников Украины", — сказал Дуда.

Польский лидер заявил, что присутствие Украины в НАТО важно для силы всего Альянса и безопасности Польши. 

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