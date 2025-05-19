FT: Мерц намагається залагодити дипломатичну суперечку між Мелоні та Макроном щодо України

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається залагодити дипломатичну суперечку між Римом і Парижем після того, як прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні не була залучена до останніх переговорів лідерів ЄС та США щодо війни між РФ проти України. Про це повідомляє Financial Times.

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Зазначається, що напруженість спалахнула 16 травня, коли президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Мелоні в поширенні "неправдивої інформації" після того, як вона не брала участі у зустрічі лідерів з президентом України Володимиром Зеленським та у спільній телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом.

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Мелоні поїхала до Албанії на саміт Європейського політичного співтовариства, в якому брали участь 40 європейських лідерів, включно з Зеленським.

Але вона не приєдналася до Мерца, Макрона, прем'єрів Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска на засіданні, де вони обговорювали результати російсько-українських мирних переговорів, що відбулися того дня у Стамбулі.

Прем'єр-міністр Італії заявила журналістам, що її не включили до списку через відмову відправити війська в Україну в рамках запропонованої "коаліції охочих" для забезпечення безпеки після будь-якої мирної угоди.

"Італія вже давно заявила, що не бажає відправляти війська в Україну. Для нас немає сенсу брати участь у форматах, які мають цілі, в яких ми не бажаємо брати участь", – заявила Мелоні.

Але Макрон зазначив, що розгортання військ не обговорювалося ні в Тирані, ні в Києві на минулих вихідних, куди він приїхав разом зі Стармером, Мерцом і Туском – і без Мелоні.

"Дискусія стосується припинення вогню – уникаймо поширення неправдивої інформації. Її і так достатньо з боку Росії", – сказав Макрон.

Мерц зустрівся з Мелоні напередодні недільної інавгураційної меси Папи Лева XIV і спробував пом'якшити напруженість, заявивши, що обидва лідери згодні з тим, що Італія "повинна відігравати свою роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.

"Я проведу переговори в Європейському Союзі найближчими днями, щоб залучити Італію до всіх наших зусиль щодо розв'язання цього конфлікту. Ми не повинні дозволити собі бути розділеними", – сказав Мерц на пресконференції в Римі.

Він також додав, що немає членів ЄС "першого чи другого рівня" і що всі країни прагнуть "якнайшвидше закінчити цю війну".

На спільній пресконференції Мелоні закликала лідерів "відмовитися від егоїзму" та зосередитися на "єдності Заходу".

Вона закликала до "справедливого миру", який не означає капітуляції Києва, та назвала переговори у Стамбулі "несміливим першим кроком до мирного процесу".