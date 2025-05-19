FT: Мерц пытается уладить дипломатический спор между Мелони и Макроном в отношении Украины

Мерц планирует провести переговоры в ЕС в ближайшие дни, чтобы уладить дипломатический спор

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается уладить дипломатический спор между Римом и Парижем после того, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони не была вовлечена в последние переговоры лидеров ЕС и США по войне между РФ против Украины. Об этом сообщает Financial Times.

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Отмечается, что напряженность вспыхнула 16 мая, когда президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" после того, как она не участвовала во встрече лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и в совместном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

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Мелони поехала в Албанию на саммит Европейского политического сообщества, в котором принимали участие 40 европейских лидеров, включая Зеленского.

Но она не присоединилась к Мерцу, Макрону, премьерам Британии Киру Стармеру и Польши Дональду Туску на заседании, где они обсуждали результаты российско-украинских мирных переговоров, состоявшихся в тот день в Стамбуле.

Премьер-министр Италии заявила журналистам, что ее не включили в список из-за отказа отправить войска в Украину в рамках предложенной "коалиции желающих" для обеспечения безопасности после какого-либо мирного соглашения.

"Италия уже давно заявила, что не желает отправлять войска в Украину. Для нас нет смысла участвовать в форматах, имеющих цели, в которых мы не желаем участвовать", – заявила Мелони.

Но Макрон отметил, что развертывание войск не обсуждалось ни в Тиране, ни в Киеве на прошлых выходных, куда он приехал вместе со Стармером, Мерцом и Туском – и без Мелони.

"Дискуссия касается прекращения огня – давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так достаточно со стороны России", – сказал Макрон.

Мерц встретился с Мелони накануне воскресной инаугурационной мессы Папы Льва XIV и попытался смягчить напряженность, заявив, что оба лидера согласны с тем, что Италия "должна играть свою роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.

"Я проведу переговоры в Европейском Союзе в ближайшие дни, чтобы привлечь Италию ко всем нашим усилиям по разрешению этого конфликта. Мы не должны позволить себе быть разделенными", – сказал Мерц на пресс-конференции в Риме.

Он также добавил, что нет членов ЕС "первого или второго уровня" и что все страны стремятся "быстрее закончить эту войну".

На совместной пресс-конференции Мелони призвала лидеров "отказаться от эгоизма" и сосредоточиться на "единстве Запада".

Она призвала к "справедливому миру", который не означает капитуляции Киева, и назвала переговоры в Стамбуле "несмелым первым шагом к мирному процессу".