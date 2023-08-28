Генерал Міллі заявив, що Україна "незабаром" отримає F-16. ЗСУ: Тільки після кінця підготовки

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що винищувачі F-16 прибудуть до України лише після закінчення підготовки льотчиків та інших фахівців. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна отримає F-16 "у не настільки віддаленому майбутньому".

За словами Ігната, "найближчий час" — це коли будуть готові льотчики та інші авіаційні фахівці.

"Для зльоту одного F-16 працює великий колектив. Як тільки будуть готові льотчики, то можна говорити про конкретику. До закінчення підготовки передавати літаки немає сенсу. Програма підготовки є різною", — сказав спікер ПС.

Він зазначив, що система навчання у різних країнах допоможе прискорити процес та швидше побачити F-16 в українському небі.

"Літаки зможуть самі себе захистити, вони будуть частиною протиповітряної оборони", — підкреслив Ігнат.

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