Генерал Міллі заявив, що Україна "незабаром" отримає F-16. ЗСУ: Тільки після кінця підготовки
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що винищувачі F-16 прибудуть до України лише після закінчення підготовки льотчиків та інших фахівців. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна отримає F-16 "у не настільки віддаленому майбутньому".
За словами Ігната, "найближчий час" — це коли будуть готові льотчики та інші авіаційні фахівці.
"Для зльоту одного F-16 працює великий колектив. Як тільки будуть готові льотчики, то можна говорити про конкретику. До закінчення підготовки передавати літаки немає сенсу. Програма підготовки є різною", — сказав спікер ПС.
Він зазначив, що система навчання у різних країнах допоможе прискорити процес та швидше побачити F-16 в українському небі.
"Літаки зможуть самі себе захистити, вони будуть частиною протиповітряної оборони", — підкреслив Ігнат.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.
- 24 серпня стало відомо, що у вересні США візьмуться за тренування ЗСУ на F-16, навчання будуть в Аризоні.
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