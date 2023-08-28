Генерал Милли заявил, что Украина "скоро" получит F-16. ВСУ: Только после конца подготовки

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что истребители F-16 прибудут в Украину только после окончания подготовки летчиков и других специалистов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина получит F-16 "в не столь отдаленном будущем".

По словам Игната, "ближайшее время" — это когда будут готовы летчики и другие авиационные специалисты.

"Для взлета одного F-16 работает большой коллектив. Как только будут готовы летчики, то можно говорить о конкретике. До окончания подготовки передавать самолеты нет смысла. Программа подготовки разная", — сказал спикер ВС.

Он отметил, что система обучения в разных странах поможет ускорить процесс и быстрее увидеть F-16 в украинском небе.

"Самолеты смогут сами себя защитить, они будут частью противовоздушной обороны", — подчеркнул Игнат.

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