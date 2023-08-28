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Генерал Милли заявил, что Украина "скоро" получит F-16. ВСУ: Только после конца подготовки

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 11:38
Генерал Милли заявил, что Украина
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что истребители F-16 прибудут в Украину только после окончания подготовки летчиков и других специалистов. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина получит F-16 "в не столь отдаленном будущем". 
По словам Игната, "ближайшее время" — это когда будут готовы летчики и другие авиационные специалисты.
"Для взлета одного F-16 работает большой коллектив. Как только будут готовы летчики, то можно говорить о конкретике. До окончания подготовки передавать самолеты нет смысла. Программа подготовки разная", — сказал спикер ВС.
Он отметил, что система обучения в разных странах поможет ускорить процесс и быстрее увидеть F-16 в украинском небе.
"Самолеты смогут сами себя защитить, они будут частью противовоздушной обороны", — подчеркнул Игнат.
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.
  • 24 августа стало известно, что в сентябре США возьмутся за тренировки ВСУ на F-16, учения будут в Аризоне.

Читайте также: Украина может получить F-16 быстрее. Байден и Зеленский обсудили возможное ускорение

Дмитрий Гриниченко
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