Генштаб: Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут

Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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За словами спікера, Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневої поразки артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямах. Тут тривають тяжкі бої.

Росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Синьківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Богданівки та Білої Гори Донецької області.

16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.

Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямі, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

Вранці 17 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним та Новодарівкою на півдні.

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