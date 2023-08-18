Генштаб: Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут

Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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По словам спикера, Силы обороны продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Тут продолжаются тяжелые бои.

Россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Богдановки и Белой Горы Донецкой области.

16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.

Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.

Утром 17 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным и Новодаровкой на юге.

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