"Гладять Трампа по шерсті". Переговорами Росія щоразу використовує поведінку глави США – Пристайко
Новими переговорами росіяни щоразу використовують поведінку президента США Дональда Трампа – і відтерміновують санкції, покращуючи позиції на фронті. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів колишній міністр закордонних справ, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
"Сама по собі позиція на фронтах і є дипломатія. Я вже сто разів казав, що [це] не може дипломатія вирішити – наш дипломат це український солдат. Це перше. А друге, на превеликий жаль, що Трампа заганяють в просту, таку знаєте, пастку: коли ведуть з ним розмови, гладять по шерсті й розповідають, який він величавий лідер, і тим самим скасовуються санкції – саме для того, щоб просунутися ще більше [на фронті]. А потім знову ці карти показують: "Дивіться, ми [росіяни] ще далі просунулися", – розповів дипломат.
Він нагадав, як у травні президент Володимир Зеленський та європейські партнери домовились про запровадження санкцій проти РФ, якщо та не піде на перемир'я, й повідомили про це Сполученим Штатам (тоді ж прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що ці нові обмеження та військову допомогу Європа надаватиме разом з Вашингтоном. – Ред,).
"Путін [тоді] каже: так я ж готовий відновити переговори [у Стамбулі]. Все – ніхто ні з ким не зустрічається, санкції не були введені. Зараз Трамп пообіцяв 50 днів [до запровадження вторинних мит], потім сказав – скорочення [до 10]. Він вже більше не згадує ці 50 днів або скорочений термін – всі забули і більше ніхто не згадує. Тільки тому, що Путін сказав: "Я готовий приїхати до тебе на Аляску". Це пройде місяць, другий, а їх [російські] війська просуваються", – розповів Пристайко.
Він наголосив, що росіяни кожен раз використовують таку поведінку Трампа.
Проте, визнав дипломат, українці є "заручниками поведінки" Трампа: "Ми не можемо сказати, що, Дональд, ти не зустрічайся [з Путіним]. Бо він вважає, що він має зустрітись",
Відтак, зауважив Пристайко, Україні необхідно "зібратися з силами, виставити все, що у нас є", аби стримати наступ окупантів, а краще – показати якийсь локальний успіх, і цим "збільшити наші карти, про які постійно згадує Трамп".
- 12 серпня президент Зеленський повідомив, що російські піхотні групи просунулись під Добропіллям у декількох точках на відстань близько 10 кілометрів – частину загарбників уже знищили або взяли в полон.
- 13 серпня міністр фінансів США Бессент заявив, що під час зустрічі з диктатором Путіним Трамп планує використати питання санкцій проти Росії як елемент тиску.
- В інтерв'ю LIGA.net дипломат Огризко заявив, що навіть якщо Трамп не дослухається до партнерів під час онлайн-зустрічі, то захід все одно є позитивним, оскільки зблизить Україну та Європу.
- Медіа Axios, із посиланням на неназваних американських посадовців, стверджує, що попри намір зустрітися з російським диктатором на Алясці, президент США все ще розлючений на Путіна.
Коментарі (0)