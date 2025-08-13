"Гладят Трампа по шерсти". РФ каждый раз использует поведение главы США – Пристайко

Экс-министр напомнил, как Москва обошла введение новых санкций в мае 2025 года и что теперь никто не вспоминает о последнем ультиматуме президента США

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Новыми переговорами россияне каждый раз используют поведение президента США Дональда Трампа – и откладывают санкции, улучшая позиции на фронте. Об этом в интервью LIGA.net рассказал бывший министр иностранных дел, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Сама по себе позиция на фронтах и есть дипломатия. Я уже сто раз говорил, что [это] не может дипломатия решить – наш дипломат это украинский солдат. Это первое. А второе, к большому сожалению, что Трампа загоняют в простую, такую знаете, ловушку: когда ведут с ним разговоры, гладят по шерсти и рассказывают, какой он величавый лидер, и тем самым отменяются санкции – именно для того, чтобы продвинуться ещё больше [на фронте]. А потом опять эти карты показывают: "Смотрите, мы [россияне] еще дальше продвинулись", – рассказал дипломат.

Читайте также Оперативный кризис. Какие последствия будет иметь прорыв россиян на Покровском направлении

Он напомнил, как в мае президент Владимир Зеленский и европейские партнеры договорились о введении санкций против РФ, если та не пойдет на перемирие, и сообщили об этом Соединенным Штатам (тогда же премьер Великобритании Кир Стармер заявлял, что эти новые ограничения и военную помощь Европа будет предоставлять вместе с Вашингтоном. – Ред,).

"Путин [тогда] говорит: так я же готов возобновить переговоры [в Стамбуле]. Все – никто ни с кем не встречается, санкции не были введены. Сейчас Трамп пообещал 50 дней [до введения вторичных пошлин], потом сказал – сокращение [до 10]. Он уже больше не упоминает эти 50 дней или сокращенный срок – все забыли и больше никто не упоминает. Только потому, что Путин сказал: "Я готов приехать к тебе на Аляску". Это пройдет месяц, второй, а их [российские] войска продвигаются", – рассказал Пристайко.

Он подчеркнул, что россияне каждый раз используют такое поведение Трампа.

Однако, признал дипломат, украинцы являются "заложниками поведения" Трампа: "Мы не можем сказать, что, Дональд, ты не встречайся [с Путиным]. Потому что он считает, что он должен встретиться",

Поэтому, отметил Пристайко, Украине необходимо "собраться с силами, выставить все, что у нас есть", чтобы сдержать наступление оккупантов, а лучше – показать какой-то локальный успех, и этим "увеличить наши карты, о которых постоянно упоминает Трамп".