Ірану завадили уникнути відповідальності за збиття українського літака МАУ у 2020-му – Сибіга
Пам'ятник загиблим на рейсі PS752 (Фото 2021 року: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) розглядатиме позов проти Ірану за збиття українського пасажирського літака МАУ у 2020 році, попри заперечення країни. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні в ІКАО ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття літака рейсу PS752. Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради ІКАО. Але Рада прийняла рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, перевівши справу до розгляду по суті", – написав посадовець.

У січні 2024 року партнери ініціювали розгляд спору проти Ірану в ІКАО. У липні 2023-го ці ж держави скерували до Міжнародного суду ООН позов проти країни.

Сибіга зазначив, що партнери продовжать працювати над тим, аби притягнути Іран до відповідальності.

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