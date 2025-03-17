Ірану завадили уникнути відповідальності за збиття українського літака МАУ у 2020-му – Сибіга

Рада прийняла рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, перевівши справу до розгляду по суті

Пам'ятник загиблим на рейсі PS752 (Фото 2021 року: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) розглядатиме позов проти Ірану за збиття українського пасажирського літака МАУ у 2020 році, попри заперечення країни. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні в ІКАО ми завадили Ірану уникнути відповідальності за збиття літака рейсу PS752. Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради ІКАО. Але Рада прийняла рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, перевівши справу до розгляду по суті", – написав посадовець.

У січні 2024 року партнери ініціювали розгляд спору проти Ірану в ІКАО. У липні 2023-го ці ж держави скерували до Міжнародного суду ООН позов проти країни.

Сибіга зазначив, що партнери продовжать працювати над тим, аби притягнути Іран до відповідальності.

8 січня 2020 року неподалік Тегерана розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800 NG рейсу PS752. Загинули всі 176 людей на борту, зокрема 55 громадян та 30 резидентів Канади.

Іран три доби заперечував причетність, але потім визнав, що "ненароком" збив боїнг, і заявив про готовність виплатити компенсації сім'ям жертв.

У березні 2021 року в Ірані опублікували підсумковий звіт про розслідування, але тодішній глава МЗС України Кулеба назвав його "збірником маніпуляцій".

У квітні суд в Ірані ухвалив вирок 10 обвинуваченим у справі про збитий український літак – вони отримали від року до 13 років позбавлення волі.

У травні того року суд Канади визнав, що знищення літака МАУ в Ірані було терактом. У Тегерані це рішення розкритикували.