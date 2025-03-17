Ирану помешали избежать ответственности за сбитый украинский самолет МАУ в 2020-м – Сибига
Памятник погибшим на рейсе PS752 (Фото 2021 года: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Международная организация гражданской авиации (ІКАО) будет рассматривать иск против Ирана за сбитый украинский пассажирский самолет МАУ в 2020 году, несмотря на возражение страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня в ІКАО мы помешали Ирану избежать ответственности за сбитый самолет рейса PS752. Иран пытался отрицать юрисдикцию Совета ІКАО. Но Совет принял решение в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании, переведя дело к рассмотрению по существу", – написал чиновник.

В январе 2024 года партнеры инициировали рассмотрение спора против Ирана в ІКАО. В июле 2023-го эти же страны направили в Международный суд ООН иск против страны.

Сибига отметил, что партнеры продолжат работать над тем, чтобы привлечь Иран к ответственности.

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