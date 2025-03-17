Ирану помешали избежать ответственности за сбитый украинский самолет МАУ в 2020-м – Сибига

Совет принял решение в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании, переведя дело к рассмотрению по существу

Памятник погибшим на рейсе PS752 (Фото 2021 года: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Международная организация гражданской авиации (ІКАО) будет рассматривать иск против Ирана за сбитый украинский пассажирский самолет МАУ в 2020 году, несмотря на возражение страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня в ІКАО мы помешали Ирану избежать ответственности за сбитый самолет рейса PS752. Иран пытался отрицать юрисдикцию Совета ІКАО. Но Совет принял решение в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании, переведя дело к рассмотрению по существу", – написал чиновник.

В январе 2024 года партнеры инициировали рассмотрение спора против Ирана в ІКАО. В июле 2023-го эти же страны направили в Международный суд ООН иск против страны.

Сибига отметил, что партнеры продолжат работать над тем, чтобы привлечь Иран к ответственности.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "нечаянно" сбил боинг, и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.

В марте 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но тогдашний глава МИД Украины Кулеба назвал его "сборником манипуляций".

В апреле суд в Иране вынес приговор 10 обвиняемым по делу о сбитом украинском самолете – они получили от года до 13 лет лишения свободы.

В мае того же года суд Канады признал, что уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом. В Тегеране это решение раскритиковали.