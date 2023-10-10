Ізраїль заявив про знищення двох ватажків ХАМАС у секторі Газа. Били безпілотниками

Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення двох ватажків терористів ХАМАС у секторі Газа у ніч проти 10 жовтня. Заяву ЦАХАЛ цитує видання Times of Israel.

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Йдеться про ліквідацію "міністра економіки" ХАМАС Джавада Абу Шамала, який керував коштами терористів та виділяв гроші на фінансування акцій бойовиків у Газі та за її межами.

Другим виявився Закарія Абу Муаммар, який був "головою відділу внутрішніх зв'язків" угруповання – він був старшим керівником ХАМАС та координатором терористів у Газі.

Обидва ватажки були знищені ударами безпілотників.

Раніше президент Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки на Ізраїль, 10 жовтня в Білому домі заявили, що Іран "є співучасником", хоча США не мають доказів, що вказують на його пряму участь в атаках на Ізраїль.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектора Газа на південь Ізраїлю. У той же день уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.

8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.

9 жовтня представник ЦАХАЛ повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Газа та повернула контроль.

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