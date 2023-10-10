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Ізраїль заявив про знищення двох ватажків ХАМАС у секторі Газа. Били безпілотниками

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10.10.2023, 17:10
Ізраїль заявив про знищення двох ватажків ХАМАС у секторі Газа. Били безпілотниками - Фото
Удари Ізраїлю по сектору Газа (Фото: EPA/MOHAMMED SABER)

Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення двох ватажків терористів ХАМАС у секторі Газа у ніч проти 10 жовтня. Заяву ЦАХАЛ цитує видання Times of Israel.

Йдеться про ліквідацію "міністра економіки" ХАМАС Джавада Абу Шамала, який керував коштами терористів та виділяв гроші на фінансування акцій бойовиків у Газі та за її межами.

Другим виявився Закарія Абу Муаммар, який був "головою відділу внутрішніх зв'язків" угруповання – він був старшим керівником ХАМАС та координатором терористів у Газі.

Обидва ватажки були знищені ударами безпілотників.

Раніше президент Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки на Ізраїль, 10 жовтня в Білому домі заявили, що Іран "є співучасником", хоча США не мають доказів, що вказують на його пряму участь в атаках на Ізраїль.

  • 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектора Газа на південь Ізраїлю. У той же день уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.
  • 8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня представник ЦАХАЛ повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Газа та повернула контроль.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛ
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