Израиль заявил об уничтожении двух главарей ХАМАС в секторе Газа. Били беспилотниками

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении двух главарей террористов ХАМАС в секторе Газа в ночь на 10 октября. Заявление ЦАХАЛ цитирует издание Times of Israel.

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Речь идет о ликвидации "министра экономики" ХАМАС Джавада Абу Шамала, который управлял средствами террористов и выделял деньги на финансирование акций боевиков в Газе и за ее пределами.

Вторым оказался Закария Абу Муаммар, который был "главой отдела внутренних связей" группировки — он был старшим руководителем ХАМАС и координатором террористов в Газе.

Оба главаря были уничтожены ударами беспилотников.

Ранее президент Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке на Израиль, 10 октября в Белом доме заявили, что Иран "является соучастником", хотя у США нет доказательств, указывающих на его прямое участие в атаках на Израиль.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.

8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.

9 октября представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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