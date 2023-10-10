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Израиль заявил об уничтожении двух главарей ХАМАС в секторе Газа. Били беспилотниками

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10.10.2023, 17:10
Израиль заявил об уничтожении двух главарей ХАМАС в секторе Газа. Били беспилотниками - Фото
Удары Израиля по сектору Газа (Фото: EPA/MOHAMMED SABER)

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении двух главарей террористов ХАМАС в секторе Газа в ночь на 10 октября. Заявление ЦАХАЛ цитирует издание Times of Israel.

Речь идет о ликвидации "министра экономики" ХАМАС Джавада Абу Шамала, который управлял средствами террористов и выделял деньги на финансирование акций боевиков в Газе и за ее пределами. 

Вторым оказался Закария Абу Муаммар, который был "главой отдела внутренних связей" группировки — он был старшим руководителем ХАМАС и координатором террористов в Газе. 

Оба главаря были уничтожены ударами беспилотников. 

Ранее президент Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке на Израиль, 10 октября в Белом доме заявили, что Иран "является соучастником", хотя у США нет доказательств, указывающих на его прямое участие в атаках на Израиль.

  • 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
  • 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
  • 9 октября представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

Читайте также: Зеленский заявил, что Россия — одна из тех, кто стоит за атакой ХАМАС на Израиль 

Дмитрий Гриниченко
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