"Як з Чонгаром". Посол України каже, що Ізраїль з'ясує, чому спецслужби "проспали" атаку ХАМАС
08.10.2023, 07:40
Євген Корнійчук (Фото: посольство України в Ізраїлі)
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в Єрусалимі публічно розслідуватимуть, як спецслужби країни не передбачили атаку терористів ХАМАС. Про це він повідомив у розмові із журналістом Віталієм Портниковим.
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За його словами, він може говорити про ізраїльські спеціальні служби "або добре, або ніяк", тому що військове керівництво України задоволене співпрацею з ними.
"Ми чули, що американці надсилали певні сигнали щодо можливості подібних акцій з боку ХАМАС, але говорити про це рано", – сказав Корнійчук.
Він зазначив, що в Україні поширений інтерес, яким чином росіяни пройшли з Криму через Чонгар на початку великої війни, а тому такі питання виникнуть і в Ізраїлі.
"Я думаю, що це буде розслідуватися публічно і ми дізнаємося багато нового. Це справді шок для всіх. За останні 50 років такого не було. Ми почуємо пояснення спецслужб і військових", – заявив дипломат.
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