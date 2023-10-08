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"Як з Чонгаром". Посол України каже, що Ізраїль з'ясує, чому спецслужби "проспали" атаку ХАМАС

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 07:40
Євген Корнійчук (Фото: посольство України в Ізраїлі)

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в Єрусалимі публічно розслідуватимуть, як спецслужби країни не передбачили атаку терористів ХАМАС. Про це він повідомив у розмові із журналістом Віталієм Портниковим.

За його словами, він може говорити про ізраїльські спеціальні служби "або добре, або ніяк", тому що військове керівництво України задоволене співпрацею з ними.
"Ми чули, що американці надсилали певні сигнали щодо можливості подібних акцій з боку ХАМАС, але говорити про це рано", – сказав Корнійчук.
Він зазначив, що в Україні поширений інтерес, яким чином росіяни пройшли з Криму через Чонгар на початку великої війни, а тому такі питання виникнуть і в Ізраїлі.
"Я думаю, що це буде розслідуватися публічно і ми дізнаємося багато нового. Це справді шок для всіх. За останні 50 років такого не було. Ми почуємо пояснення спецслужб і військових", – заявив дипломат.
  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • Прем'єр Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Гази.
  • ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Гази.

Читайте також: Нетаньягу: Ізраїль вступає в довгу і складну війну. Ми наступатимемо без перепочинків

Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЄвген Корнійчук
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