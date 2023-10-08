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"Как Чонгар". Посол Украины говорит, что Израиль выяснит, почему "проспали" атаку ХАМАС

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 07:40
Евгений Корнийчук (Фото: посольство Украины в Израиле)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Иерусалиме будут публично расследовать, как спецслужбы страны не предвидели атаку террористов ХАМАС. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Виталием Портниковым.

По его словам, он может говорить об израильских специальных службах "либо хорошо, либо никак", потому что военное руководство Украины довольно сотрудничеством с ними.
"Мы слышали, что американцы присылали определенные сигналы насчет возможности подобных акций со стороны ХАМАС, но говорить об этом рано", — сказал Корнийчук.
Он отметил, что в Украине распространен интерес, каким образом россияне прошли из Крыма через Чонгар в начале большой войны, а поэтому такие же вопросы возникнут и в Израиле. 
"Я думаю, что это будет расследоваться публично и мы узнаем много нового. Это действительно шок для всех. За последние 50 лет такого не было. Мы услышим объяснение спецслужб и военных", — заявил дипломат.
  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАСа в секторе Газа.

Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Дмитрий Гриниченко
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