"Как Чонгар". Посол Украины говорит, что Израиль выяснит, почему "проспали" атаку ХАМАС

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Иерусалиме будут публично расследовать, как спецслужбы страны не предвидели атаку террористов ХАМАС. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Виталием Портниковым.

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По его словам, он может говорить об израильских специальных службах "либо хорошо, либо никак", потому что военное руководство Украины довольно сотрудничеством с ними.

"Мы слышали, что американцы присылали определенные сигналы насчет возможности подобных акций со стороны ХАМАС, но говорить об этом рано", — сказал Корнийчук.

Он отметил, что в Украине распространен интерес, каким образом россияне прошли из Крыма через Чонгар в начале большой войны, а поэтому такие же вопросы возникнут и в Израиле.

"Я думаю, что это будет расследоваться публично и мы узнаем много нового. Это действительно шок для всех. За последние 50 лет такого не было. Мы услышим объяснение спецслужб и военных", — заявил дипломат.

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