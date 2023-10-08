"Как Чонгар". Посол Украины говорит, что Израиль выяснит, почему "проспали" атаку ХАМАС
08.10.2023, 07:40
Евгений Корнийчук (Фото: посольство Украины в Израиле)
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Иерусалиме будут публично расследовать, как спецслужбы страны не предвидели атаку террористов ХАМАС. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Виталием Портниковым.
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По его словам, он может говорить об израильских специальных службах "либо хорошо, либо никак", потому что военное руководство Украины довольно сотрудничеством с ними.
"Мы слышали, что американцы присылали определенные сигналы насчет возможности подобных акций со стороны ХАМАС, но говорить об этом рано", — сказал Корнийчук.
Он отметил, что в Украине распространен интерес, каким образом россияне прошли из Крыма через Чонгар в начале большой войны, а поэтому такие же вопросы возникнут и в Израиле.
"Я думаю, что это будет расследоваться публично и мы узнаем много нового. Это действительно шок для всех. За последние 50 лет такого не было. Мы услышим объяснение спецслужб и военных", — заявил дипломат.
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