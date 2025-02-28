Каллас критикує Трампа: Уявіть, якби США зустрічалися з бен Ладеном і питали, що він хоче

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Виключення США членства України в НАТО порівняно з поступливими переговорами Сполучених Штатів з Усамою бен Ладеном після теракту 11 вересня 2001 року, якби такі були. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає France 24.

"Уявіть собі, якби Сполучені Штати після 11 вересня зустрілися з Усамою бен Ладеном і сказали: "Добре, чого ще ви хочете?" Це немислимо", – сказала вона.



Каллас також запитала, чому Захід має дати Росії те, чого вона хоче, "крім того, що вона вже зробила, напавши на Україну, анексувавши та окупувавши територію".



Єврочиновниця назвала російським наративом слова президента США Дональда Трампа про бажання України вступити до НАТО, яке нібито спровокувало повномасштабне вторгнення Росії.



"Ці звинувачення абсолютно неправдиві. Це російський наратив, якому ми не повинні вірити", – сказала Каллас.



Натомість Каллас вважає НАТО найкращою гарантією безпеки для України та каже, що країни Північноатлантичного блоку ніколи не нападали на Росію, яка "боїться демократії".

"Чому ми в НАТО? Тому що ми боїмося Росії. І єдине, що дійсно працює, єдина гарантія безпеки, яка працює, – це парасолька НАТО", – сказала Каллас про Естонію, чиїм прем'єр-міністром була в минулому.

12 лютого глава Пентагону Гегсет заявив про нереалістичність вступу України до НАТО та її повернення до кордонів 2014 року.

Умєров у відповідь сказав, що "ми хочемо і будемо країною НАТО".

Але, за даними NBC, Україну можуть автоматично прийняти до НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду.