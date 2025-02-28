Каллас критикует Трампа: Представьте, если бы США встречались с бен Ладеном

Кайя Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Исключение США членства Украины в НАТО сравнимо с уступчивыми переговорами Соединенных Штатов с Усамой бен Ладеном после теракта 11 сентября 2001 года, если бы такие были. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передает France 24.

"Представьте себе, если бы Соединенные Штаты после 11 сентября встретились с Усамой бен Ладеном и сказали: "Хорошо, чего еще вы хотите?". Это немыслимо", – сказала она.



Каллас также спросила, почему Запад должен дать России то, чего она хочет, "кроме того, что она уже сделала, напав на Украину, аннексировав и оккупировав территорию".



Еврочиновник назвала российским нарративом слова президента США Дональда Трампа о желании Украины вступить в НАТО, которое якобы спровоцировало полномасштабное вторжение России.



"Эти обвинения абсолютно неправдивы. Это российский нарратив, которому мы не должны верить", – сказала Каллас.



Вместо этого Каллас считает НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины и говорит, что страны Североатлантического блока никогда не нападали на Россию, которая "боится демократии".

"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает – это зонтик НАТО", – сказала Каллас об Эстонии, чьим премьер-министром была в прошлом.

12 февраля глава Пентагона Хегсет заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО и ее возвращении к границам 2014 года.

Умеров в ответ сказал, что "мы хотим и будем страной НАТО".

Но по данным NBC, Украину могут автоматически принять в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение.