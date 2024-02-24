Командир Азову "Редіс": Єдиний шанс на перемогу — стати в стрій і готуватися до війни

Прокопенко заявив, що для перемоги у війні українці мають брати на себе відповідальність та вступати до Сил оборони

Денис "Редіс" Прокопенко (Фото: скриншот з відео)

Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що українцям варто вступати до лав Сил оборони або готуватися до участі у війні для перемоги. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, війна вимагає від кожного українця складних, але необхідних рішень.

"Попереду на нас чекає ще чимало великих, доленосних битв. Єдиний шанс вийти з них переможцями та зберегти Україну – взяти на себе відповідальність стати в стрій і готуватися, поки є така можливість, і є час", — заявив Прокопенко.

Військовий зазначив, що зараз тисячі українських воїнів утримують фронт, щоб люди в тилу могли здобути необхідні для війни навички та знання.

Прокопенко вважає, що найближчим часом штучний інтелект не замінить живого солдата на поле бою.

Він говорив, що роль піхоти у сучасній війні залишається ключовою, незважаючи на технології.

Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки. У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.

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