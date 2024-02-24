Командир Азова "Редис": Единственный шанс на победу — стать в строй и готовиться к войне

Прокопенко заявил, что для победы в войне украинцы должны брать на себя ответственность и вступать в Силы обороны

Денис "Редис" Прокопенко (Фото: скриншот с видео)

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что украинцам стоит вступать в ряды Сил обороны или готовиться к участию в войне для победы. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, война требует от каждого украинца сложных, но необходимых решений.

"Впереди нас ждет еще немало больших, судьбоносных сражений. Единственный шанс выйти из них победителями и сохранить Украину — взять на себя ответственность стать в строй и готовиться, пока есть такая возможность, и есть время", — заявил Прокопенко.

Военный отметил, что сейчас тысячи украинских воинов удерживают фронт, чтобы люди в тылу могли получить необходимые для войны навыки и знания.

Прокопенко считает, что в ближайшем будущем искусственный интеллект не заменит живого солдата на поле боя.

Он говорил, что роль пехоты в современной войне остается ключевой, несмотря на технологии.

Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки. В 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.

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