Командир Азова "Редис": Единственный шанс на победу — стать в строй и готовиться к войне
Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что украинцам стоит вступать в ряды Сил обороны или готовиться к участию в войне для победы. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, война требует от каждого украинца сложных, но необходимых решений.
"Впереди нас ждет еще немало больших, судьбоносных сражений. Единственный шанс выйти из них победителями и сохранить Украину — взять на себя ответственность стать в строй и готовиться, пока есть такая возможность, и есть время", — заявил Прокопенко.
Военный отметил, что сейчас тысячи украинских воинов удерживают фронт, чтобы люди в тылу могли получить необходимые для войны навыки и знания.
- Прокопенко считает, что в ближайшем будущем искусственный интеллект не заменит живого солдата на поле боя.
- Он говорил, что роль пехоты в современной войне остается ключевой, несмотря на технологии.
- Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки. В 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.
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