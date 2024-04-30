Конгресмен Мур: Для відносин, як у США й Ізраїля, Києву потрібна двопартійна підтримка

Американський законодавець зазначив, що російська пропаганда та помилки проукраїнських сил впливають на сприйняття українського питання в США

Стівен Мур у будівлі Капітолія (Фото: Ukraine Freedom Project)

Якщо Київ хоче таких відносин з Америкою, які має Ізраїль, то має працювати над двопартійною підтримкою Конгресу Сполучених Штатів. Про це сказав американський політтехнолог, республіканець Стівен Мур в інтерв'ю LIGA.net.

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Мур зазначив, що він розуміє розчарування українців, колі ті побачили, як США, Велика Британія та інші союзники збили іранські ракети та безпілотники, що летіли на Ізраїль.

На його думку, допомога США Ізраїлю пов'язана з проізраїльським лобізмом у США, який зосереджений на тому, щоб мати двопартійну підтримку в Конгресі.

"Ви не почуєте від них [ізраїльтян] негативу, який йде від українців. Вони не скаржаться, а дякують тим, хто допомагає їм. Й роблять це роками", – сказав республіканець.

Тема України в США є "дуже пристрасним питанням", зауважив Мур, пояснивши це наявністю впливу російської пропаганди серед республіканців та низкою помилок проукраїнських сил.

"Якщо Київ хоче таких відносин з Америкою, які має Ізраїль, то має працювати над двопартійною підтримкою. Давати позитивне підкріплення тим, хто допомагає", – підкреслив він.

На думку конгресмена, підхід, коли українці заявляють, що давно слід було проголосувати за допомогу Україні й "не затягувати з цим", не працює.

В Америці є як республіканці, так і демократи, тому слід співпрацювати з обома партіями, додав Мур.

У ніч проти 14 квітня Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.

Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.

17 квітня речник Держдепу Міллер заявив, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американські відносини з обома країнами "абсолютно різні".

20 квітня Зеленський заявив, що вважає "подвійними стандартами" те, що Захід допоміг захистити небо Ізраїлю під час атаки Ірану, проте відмовляється робити те саме для України під час російських атак.

22 квітня Зеленський сказав, що був шокований реакцією Заходу на іранські удари по Ізраїлю.

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