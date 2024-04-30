Конгрессмен Мур: Для отношений, как у США и Израиля, Киеву нужна двухпартийная поддержка
Если Киев хочет таких отношений с Америкой, которые есть у Израиля, то должен работать над двухпартийной поддержкой Конгресса Соединенных Штатов. Об этом сказал американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур в интервью LIGA.net.
Мур отметил, что он понимает разочарование украинцев, когда те увидели, как США, Великобритания и другие союзники сбили летевшие на Израиль иранские ракеты и беспилотники.
По его мнению, помощь США Израилю связана с произраильским лоббизмом в США, сосредоточенным на том, чтобы иметь двухпартийную поддержку в Конгрессе.
"Вы не услышите от них [израильтян] негатива, который исходит от украинцев. Они не жалуются, а благодарят тех, кто помогает им. И делают это годами", – сказал республиканец.
Тема Украины в США "очень страстный вопрос", отметил Мур, объяснив это наличием влияния российской пропаганды среди республиканцев и рядом ошибок проукраинских сил.
"Если Киев хочет таких отношений с Америкой, которые есть у Израиля, то должен работать над двухпартийной поддержкой. Давать положительное подкрепление тем, кто помогает", – подчеркнул он.
По мнению конгрессмена, подход, когда украинцы заявляют, что давно нужно было проголосовать за помощь Украине и "не затягивать с этим", не работает.
В Америке есть как республиканцы, так и демократы, потому следует сотрудничать с обеими партиями, добавил Мур.
- В ночь на 14 апреля Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет.
- Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели.
- 17 апреля представитель Госдепа Миллер заявил, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американские отношения с обеими странами "совершенно разные".
- 20 апреля Зеленский заявил, что считает "двойными стандартами" то, что Запад помог защитить небо Израиля во время атаки Ирана, однако отказывается делать то же самое для Украины во время российских атак.
- 22 апреля Зеленский сказал, что был шокирован реакцией Запада на иранские удары по Израилю.
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