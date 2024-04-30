Конгрессмен Мур: Для отношений, как у США и Израиля, Киеву нужна двухпартийная поддержка

Американский законодатель отметил, что российская пропаганда и ошибки проукраинских сил влияют на восприятие украинского вопроса в США

Стивен Мур в здании Капитолия (Фото: Ukraine Freedom Project)

Если Киев хочет таких отношений с Америкой, которые есть у Израиля, то должен работать над двухпартийной поддержкой Конгресса Соединенных Штатов. Об этом сказал американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур в интервью LIGA.net.

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Мур отметил, что он понимает разочарование украинцев, когда те увидели, как США, Великобритания и другие союзники сбили летевшие на Израиль иранские ракеты и беспилотники.

По его мнению, помощь США Израилю связана с произраильским лоббизмом в США, сосредоточенным на том, чтобы иметь двухпартийную поддержку в Конгрессе.

"Вы не услышите от них [израильтян] негатива, который исходит от украинцев. Они не жалуются, а благодарят тех, кто помогает им. И делают это годами", – сказал республиканец.

Тема Украины в США "очень страстный вопрос", отметил Мур, объяснив это наличием влияния российской пропаганды среди республиканцев и рядом ошибок проукраинских сил.

"Если Киев хочет таких отношений с Америкой, которые есть у Израиля, то должен работать над двухпартийной поддержкой. Давать положительное подкрепление тем, кто помогает", – подчеркнул он.

По мнению конгрессмена, подход, когда украинцы заявляют, что давно нужно было проголосовать за помощь Украине и "не затягивать с этим", не работает.

В Америке есть как республиканцы, так и демократы, потому следует сотрудничать с обеими партиями, добавил Мур.

В ночь на 14 апреля Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет.

Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели.

17 апреля представитель Госдепа Миллер заявил, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американские отношения с обеими странами "совершенно разные".

20 апреля Зеленский заявил, что считает "двойными стандартами" то, что Запад помог защитить небо Израиля во время атаки Ирана, однако отказывается делать то же самое для Украины во время российских атак.

22 апреля Зеленский сказал, что был шокирован реакцией Запада на иранские удары по Израилю.

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