Кулеба пояснив, чому не варто драматизувати результати виборів за кордоном

Альтернативи підтримці перемоги України та забезпеченню поразки російської агресії просто не існує, вважає Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба (Фото: Міністерство закордонних спра)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова працювати з будь-якими політичними силами у разі їх приходу до влади в державах-партнерах та назвав три причини, чому не варто драматизувати результати виборів за кордоном. Про це глава дипломатії розповів на панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей", що відбулась в Афінах.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За словами Кулеби, підтримка України серед демократичних держав ґрунтується на солідарності та підтримці серед людей в їхніх суспільствах.

"По-друге, ми повинні дивитися на дії, а не на слова кандидатів. Одна справа – вести передвиборчу кампанію і згуртовувати своїх виборців, а інша – бути в уряді й брати на себе відповідальність за ухвалення рішень. Ми вже бачили таку відмінність багато разів у минулому", – зазначив очільник МЗС.

І по-третє, за словами очільника зовнішньополітичного відомства, альтернативи підтримці перемоги України та забезпеченню поразки російської агресії не існує.

"Інакше під загрозою опиниться національна безпека наших партнерів. Це стосується як Європи, так і США і решти світу", – наголосив він.

Глава МЗС нагадав, що у разі успіху в Україні РФ продовжить агресію проти інших держав Європи, а її союзники – КНДР та Іран – відчують сили кинути виклик стабільності в інших регіонах світу.

"Ми вже бачимо, як ці три режими працюють разом, щоб занурити світ у хаос та замінити міжнародне право законом джунглів, який вони представляють як альтернативний світовий порядок", – заявив Кулеба.

Він наголосив, що ці держави обмінюються ресурсами, зброєю та ідеями з метою перемогти Захід або принаймні послабити й дестабілізувати його.

23 березня 2023 року Дональд Трамп обіцяв "припинити війну в Україні за 24 години" у разі його повернення до Білого дому, а в травні 2024 року заявляв, що бомбив би Москву, якби вона напала на Україну за його президентства.

У червні 2024 року Трамп розкритикував ухвалений Конгресом закон про допомогу Україні від США на $60 млрд, заявивши, що ця допомога не є вигідною.

25 червня Reuters писало, що радники 45-го президента представили "план припинення війни", який передбачає, що за умови повернення Трампа в Білий дім Вашингтон може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів з РФ.

Читайте також: Росія втручатиметься у вибори президента США, аби підірвати підтримку України – Bloomberg