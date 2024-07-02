Кулеба объяснил, почему не стоит драматизировать результаты выборов за границей

Дмитрий Кулеба (Фото: Министерство иностранных дел)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова работать с любыми политическими силами в случае их прихода к власти в государствах-партнерах и назвал три причины, по которым не стоит драматизировать результаты выборов за рубежом. Об этом глава дипломатии рассказал на панельной дискуссии издания The Economist "Преодоление конфликтов: в поисках возможностей", состоявшейся в Афинах.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Кулебы, поддержка Украины среди демократических государств основывается на солидарности и поддержке людей в их обществах.

"Во-вторых, мы должны смотреть на действия, а не на слова кандидатов. Одно дело – вести предвыборную кампанию и сплачивать своих избирателей, а другое – быть в правительстве и брать на себя ответственность за принятие решений. Мы уже видели такое различие много раз в прошлом", – отметил глава МИД.

И в-третьих, по словам главы внешнеполитического ведомства, альтернативы поддержке победы Украины и обеспечению поражения российской агрессии не существует.

"Иначе под угрозой окажется национальная безопасность наших партнеров. Это касается как Европы, так и США и остального мира", — подчеркнул он.

Глава МИД напомнил, что в случае успеха в Украине РФ продолжит агрессию против других государств Европы, а ее союзники – КНДР и Иран – почувствуют силы бросить вызов стабильности в других регионах мира.

"Мы уже видим, как эти три режима работают вместе, чтобы погрузить мир в хаос и заменить международное право законом джунглей, который они представляют как альтернативный мировой порядок", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что эти государства обмениваются ресурсами, оружием и идеями с целью победить Запад или хотя бы ослабить и дестабилизировать его.

23 марта 2023 года Дональд Трамп обещал "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом, а в мае 2024 года заявлял, что бомбил бы Москву, если бы она напала на Украину при его президентстве.

В июне 2024 года Трамп раскритиковал принятый Конгрессом закон о помощи Украине от США на $60 млрд, заявив, что эта помощь невыгодна.

25 июня Reuters писало, что советники 45-го президента представили "план прекращения войны", предусматривающий, что при возвращении Трампа в Белый дом, Вашингтон может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров с РФ.

Читайте также: РФ будет вмешиваться в выборы президента США для подрыва поддержки Украины – Bloomberg